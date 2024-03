163 milioni di euro di risarcimento per i disagi aerei del 2023

ItaliaRimborso ha condotto un’analisi dettagliata dei dati e ha rivelato che circa 650 mila viaggiatori in Italia hanno diritto a richiedere rimborsi o risarcimenti in caso di inconvenienti causati dalle compagnie aeree. Nel corso del 2023, si prevede che tali richieste ammontino a 163 milioni di euro. Il report ha analizzato i disservizi aerei, i voli cancellati o in ritardo, l’overbooking e i problemi relativi ai bagagli. Tra le compagnie aeree con più disservizi ci sono Wizzair e Ryanair, che rappresentano oltre il 50% del mercato dei problemi nei voli aerei in Italia.

Il report ha anche analizzato le compagnie aeree italiane e gli aeroporti coinvolti nei viaggi dei passeggeri. Nel 2024 sono previste importanti novità nel panorama aereo italiano, come l’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno e l’arrivo di Ryanair a Reggio Calabria. Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso, sottolinea l’importanza di garantire ai passeggeri il diritto a rimborsi o risarcimenti disciplinati dalla normativa europea.

L’intero report è consultabile al seguente link Statistiche 2023.