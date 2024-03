Come cercare lavoro in Francia dopo gli studi

Gli studenti stranieri provenienti da un paese dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera possono rimanere in Francia per cercare lavoro al termine dei loro studi. Possono rimanere qui per tutto il tempo che desiderano. Se sono sotto i 28 anni, hanno anche la possibilità di svolgere un volontariato internazionale presso un’amministrazione o un’azienda francese all’estero.

E gli studenti non europei? Per rimanere in Francia dopo aver ottenuto il diploma, gli studenti non europei devono avere una promessa di lavoro o un contratto di lavoro e una retribuzione almeno pari a 1,5 volte il salario minimo legale (2220 euro lordi al mese nel 2017).

Se non hanno una promessa di lavoro, un laureato straniero non europeo può richiedere una Autorisation provisoire de séjour (APS – autorizzazione provvisoria di soggiorno) valida per dodici mesi e non rinnovabile mentre cerca lavoro in Francia. Per farlo, deve essere in possesso di una laurea professionale o di un diploma di livello master, o avere un progetto di creazione di impresa.

Gli studenti provenienti da paesi che hanno concluso accordi bilaterali con la Francia beneficiano di condizioni particolari per l’ottenimento dell’APS (Senegal, Gabon, Benin, Tunisia, Mauritius, Cape Verde, Burkina Faso, Cameroon, Macedonia, Montenegro, Serbia, Lebanon, India). Consulta il sito web del Ministero dell’Interno o contatta lo spazio Campus France di questi paesi per ottenere informazioni specifiche sulla tua situazione.

Alcuni consigli pratici per cercare lavoro in Francia

Prima di iniziare a cercare lavoro, è importante avere chiare le tipologie di posizioni che si stanno cercando. Successivamente, prepara un curriculum vitae e una lettera di presentazione adeguati alle aspettative francesi.

Presta attenzione ai siti web di offerte di lavoro e crea alert email inserendo i tuoi criteri di ricerca. Pôle Emploi dettaglia gli annunci di tutti i siti web. Anche il sito APEC li offre; non esitare a consultarli regolarmente.

Dedica del tempo ad aggiornare il tuo curriculum vitae e ad adattarlo alle offerte a cui stai aspirando.

Non esitare a inviare candidature spontanee per farti conoscere alle aziende che ti interessano.

alle aziende che ti interessano. Resta attento alla tua immagine online e alle informazioni accessibili su di te. I selezionatori di personale utilizzano sempre di più i social media per farsi un’idea dei candidati con cui si troveranno.

Partecipa alle fiere del lavoro per conoscere i selezionatori di personale. Con il curriculum vitae e la lettera di presentazione in mano, puoi svolgere diverse interviste in un solo giorno. Dato che avrai poco tempo per convincerli, prepara bene i tuoi argomenti.

Approfitta dei tuoi stage di fine studi

Gli stage di fine studi, che solitamente sono obbligatori per convalidare una formazione, permettono di familiarizzare con il mondo del lavoro e mettere in pratica le conoscenze e competenze acquisite durante gli anni di studio. Anche se la tua formazione non richiede di svolgere stage, nulla ti vieta di farlo: fare stage è un buon modo per migliorare il tuo curriculum vitae e sviluppare una rete professionale che potrai sfruttare in seguito.

Fatti accompagnare nella tua ricerca di lavoro

Molte entità offrono servizi per aiutare i laureati a trovare lavoro: associazioni di ex studenti, Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP – Ufficio di Aiuto all’Inserimento Professionale), servizi di relazioni con le aziende, forum di selezione del personale.

I giovani laureati (a partire da bac + 4) possono rivolgersi ad APEC (Association pour l’emploi des cadres – Associazione per l’Impiego dei Quadri). Questa associazione può accompagnare nella ricerca di lavoro. Un’altra opzione è rivolgersi all’agenzia Pôle Emploi, che accompagna tutti i richiedenti lavoro indipendentemente dal loro livello di istruzione.

Attiva le tue reti professionali

Fai sapere che stai cercando lavoro e informarti sulle aziende che cercano personale nel tuo settore di attività. I social network professionali come LinkedIn ti permettono di caricare il tuo curriculum vitae su internet, mantenere e sviluppare una rete professionale (ex colleghi, collaboratori, omologhi…) e rispondere alle offerte di lavoro.

Le reti di ex studenti come France Alumni, piattaforma di riferimento degli studenti internazionali laureati in Francia, sono strumenti molto efficaci per trovare lavoro o per informarti sulle aziende che ti interessano.