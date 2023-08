Infortunio sul Lavoro: Datore di Lavoro è responsabile della Sicurezza

CASSAZIONE – La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di infortunio sul lavoro, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver vietato l’esecuzione di attività pericolose in sua assenza e di aver fornito agli addetti gli strumenti adeguati. Questa decisione è stata presa in seguito al ricorso di una donna delle pulizie che è caduta dalla scala mentre smontava le tende di un appartamento. La Corte d’appello aveva inizialmente negato il risarcimento, ma la Cassazione ha stabilito che l’onere della prova non può essere invertito. Il datore di lavoro è tenuto a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare danni ai suoi dipendenti.