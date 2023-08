Avvistato misterioso “lupo mannaro” nella foresta dell’Harz: foto e testimonianze vengono analizzate

GERMANIA – La Bild ha riferito di un misterioso “lupo mannaro” avvistato nella foresta delle montagne dell’Harz, in Germania. Un uomo, che si ritiene viva nella foresta da cinque anni, è stato ripreso da due escursionisti mentre era seduto nudo vicino a un castello in rovina, tenendo in mano una lancia di legno. La coppia ha dichiarato aigiornali tedeschi che l’incontro con l’uomo, presumibilmente di circa quarant’anni, è durato circa dieci minuti.

Sono state ricevute numerose segnalazioni negli ultimi cinque anni riguardo a questa figura che indossa la pelle di un lupo. Tuttavia, alcuni sono scettici e considerano le foto una bufala. Le fitte foreste tedesche sono da sempre fonte di miti e leggende, ma non è la prima volta che il presunto “lupo mannaro” viene avvistato nella zona di Blankenburg.