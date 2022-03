Vladimir Putin in guerra contro gli “straussiani”

La Russia non è in guerra contro il popolo ucraino, ma contro un piccolo gruppo di individui che, dall’interno del potere americano, sono riusciti a trasformare l’Ucraina senza che gli ucraini si accorgessero di questa trasformazione. Sono i discepoli di Leo Strauss. Quel gruppo, formatosi mezzo secolo fa, ha già commesso un numero incredibile di crimini in America Latina e Medio Oriente, anche alle spalle degli americani. Qui affrontiamo la sua storia.

Di Thierry Meyssan

Nelle prime ore del 24 febbraio, le forze russe sono entrate in Ucraina. Nell’annunciare quella che ha definito una “operazione speciale”, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato, attraverso la televisione russa, che è stato l’inizio della risposta del suo Paese a “coloro che aspirano al dominio del mondo” e a coloro che estendono le infrastrutture della NATO fino alle porte della Russia . ‎

In questo lungo discorso, il presidente Putin ha ricordato come la NATO abbia distrutto la Jugoslavia, in un attacco avviato senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, bombardando addirittura Belgrado nel 1999. Ha poi ricordato come gli Stati Uniti abbiano seminato distruzione in Medio Oriente – in Iraq, in Libia e in Siria. Solo dopo questa ampia esposizione dei fatti ha annunciato la sua decisione di inviare truppe russe in Ucraina, con la doppia missione di distruggere le unità militari ucraine legate all’alleanza atlantica e porre fine ai gruppi neonazisti armati dalla Nato. ‎

Tutti gli Stati membri di quel blocco bellico denunciarono subito quella che presentavano come un’occupazione dell’Ucraina paragonabile a quella della Cecoslovacchia all’epoca della “Primavera di Praga” nel 1968. Secondo questi paesi, la Russia di Vladimir Putin avrebbe optato per la ” dottrina di Breznev”, come l’ex Unione Sovietica. Pertanto, il “mondo libero” deve punire l'”Impero del Male” imponendogli “costi devastanti”. ‎

Questa interpretazione delle potenze atlantistiche mira soprattutto a privare la Russia del suo argomento principale mostrando che… è vero che la NATO non è una confederazione di Stati uguali tra loro ma una federazione gerarchica sottomessa agli ordini degli anglosassoni [Washington e Londra], ma che la Russia fa lo stesso perché nega all’Ucraina la possibilità di scegliere il proprio destino, come i sovietici prima lo negavano ai Cecoslovacchi. In altre parole, la NATO, per il suo funzionamento, viola i principi di sovranità e uguaglianza degli Stati, principi iscritti nella Carta delle Nazioni Unite, ma non deve essere sciolta finché esisterà la Russia. ‎

Sembra logico ma probabilmente non lo è. ‎

Il discorso del presidente Putin non era diretto contro l’Ucraina. Nemmeno contro gli Stati Uniti, ma direttamente contro “coloro che aspirano al dominio del mondo”, cioè contro gli “straussiani” (discepoli di Leo Strauss) insediati nel potere americano. Fu una vera dichiarazione di guerra a quegli individui. ‎

Il 25 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha descritto il regime di Kiev come una “banda di tossicodipendenti e neonazisti”. Secondo i media atlantisti, parlava come un malato di mente. ‎

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inviato alla Russia una proposta di cessate il fuoco attraverso l’ambasciata cinese a Kiev. Mosca ha risposto prontamente esponendo le sue condizioni:

arresto di tutti i nazisti – Dimitro Yarosh [1], membri del battaglione Azov, ecc. –

rimozione di tutti i nomi delle strade e dei monumenti che glorificavano coloro che hanno collaborato con i nazisti durante la seconda guerra mondiale – come Stepan Bandera e altri–;

ordine di deporre le armi. ‎

La stampa atlantista ha scelto di tacere questo fatto mentre il resto del mondo, che ne era solo parzialmente consapevole, tratteneva il respiro. La trattativa è fallita ore dopo… dopo l’intervento di Washington. Solo allora l’opinione pubblica occidentale è stata informata, ma sempre tenendo nascoste le condizioni poste dalla parte russa. ‎

Di cosa parla il presidente Putin? Contro cosa sta combattendo? Perché la stampa atlantista è sorda e muta?

UNA BREVE STORIA DEGLI STRUSSIANI

Soffermiamoci un momento su questo gruppo, gli “straussiani“, di cui gli occidentali non sanno molto. Sono un gruppo di individui che, sebbene tutti ebrei, non sono rappresentativi degli ebrei americani o di qualsiasi altra comunità ebraica in tutto il mondo. Devono il nome di “Straussians” al fatto di essere stati formati dal filosofo tedesco Leo Strauss, rifugiatosi negli Stati Uniti all’epoca del nazismo e diventato professore di filosofia all’Università di Chicago.

‎Secondo numerose testimonianze, Leo Strauss si circondò lì di un piccolo gruppo di studenti fedeli alle sue idee, ai quali diede insegnamenti orali, per cui non ci sono scritti su ciò che instillò in loro. In ogni caso, secondo testimonianze successive, Leo Strauss spiegò a questi discepoli che, Per proteggersi da un nuovo genocidio, gli ebrei dovettero instaurare la propria dittatura.

Leo Strauss chiamava i suoi studenti “opliti“, dal nome dei cittadini-soldati dell’antica Grecia, e li mandava a seminare disordine nelle classi dei maestri rivali. Oltre a questo dettaglio, Leo Strauss insegnò loro anche a essere “discreti” e lodò persino quella che chiamava la “nobile bugia”.

Leo Strauss morì nel 1973 ma il nucleo dei suoi discepoli più stretti rimase unito. ‎ Leo Strauss insegnò loro anche a essere “discreti” e lodò persino quella che chiamava la “nobile bugia”. Leo Strauss morì nel 1973 ma il nucleo dei suoi discepoli più stretti rimase unito. ‎ Leo Strauss insegnò loro anche a essere “discreti” e lodò persino quella che chiamava la “nobile bugia”. Leo Strauss morì nel 1973 ma il nucleo dei suoi discepoli più stretti rimase unito. ‎

Nel 1972 – cioè mezzo secolo fa – questi straussiani iniziarono a formare un gruppo politico. Erano tutti membri dello staff del senatore democratico Henry “Scoop” Jackson, in particolare Elliott Abrams, Richard Perle e Paul Wolfowitz, e hanno lavorato a stretto contatto con un gruppo di giornalisti trotskisti ebrei che si erano incontrati al City College di New York e che hanno curato una rivista chiamata Commentario. Questi ultimi furono chiamati i New York Intellectuals, cioè “gli intellettuali di New York”. ‎

Questi due gruppi erano strettamente legati alla CIA e, simultaneamente e tramite il suocero di Richard Perle, lo stratega militare Albert Wohlstetter, alla RAND Corporation, il think tank del complesso militare-industriale statunitense. Molti di quei giovani si sono sposati e hanno formato un gruppo compatto di cento persone. ‎

Nel 1974, nel bel mezzo della crisi del Watergate, questo gruppo redasse e ottenne l’approvazione dell'”Emendamento Jackson-Vanik” che costringerebbe l’Unione Sovietica ad autorizzare l’emigrazione della sua popolazione ebraica in Israele sotto la minaccia di sanzioni economiche. Questo fu l’atto fondatore degli “Straussiani”. ‎

Nel 1976, Paul Wolfowitz [2] è stato uno degli architetti del Team B o ‎‎«Team B» cui il presidente Gerald Ford ha affidato il compito di valutare la «minaccia sovietica» [3]. La squadra B ha presentato un rapporto delirante accusando l’Unione Sovietica di prepararsi a raggiungere “l’egemonia globale”. Quel rapporto cambiò la natura della guerra fredda, non si trattava più di isolare l’URSS attraverso il cosiddetto contenimento ma di “fermarla” per salvare il “mondo libero”. ‎

Gli “Straussiani” ei “New York Intellectuals”, tutti di sinistra, si sono messi al servizio del presidente repubblicano Ronald Reagan. Ma è importante capire che questi gruppi non sono né veramente di sinistra né di destra. Alcuni dei suoi membri sono “migrati” 5 volte dal Partito Democratico al Partito Repubblicano e viceversa. L’importante per loro è infiltrarsi nel potere, a prescindere dall’ideologia di chi lo detiene. ‎

Ad esempio, negli anni ’80 Elliott Abrams divenne assistente segretario di stato. Diresse così un’operazione in Guatemala, dove mise al potere un dittatore e sperimentò – con il concorso di ufficiali israeliani del Mossad – la creazione di riserve per i coloni Maya originari, con l’obiettivo di fare lo stesso in seguito in Israele. gli arabi palestinesi – un importante lavoro di testimonial su questo argomento è valso all’indigeno guatemalteco Rigoberta Menchú il Premio Nobel per la Pace. ‎

Ma Elliott Abrams ha continuato le sue malefatte in Salvador e poi in Nicaragua –contro i sandinisti–, venendo anche seriamente coinvolto nello scandalo Iran-Contra. ‎

Dal canto loro, i “New York Intellectuals”, che vennero chiamati “neoconservatori”, crearono il “National Endowment for Democracy” (il National Endowment for Democracy, meglio conosciuto con l’acronimo NED) e lo US Institute of Peace, un dispositivo che organizzò numerose “rivoluzioni colorate”, a cominciare in Cina dal tentato colpo di stato del primo ministro Zhao Ziyang, che portò agli eventi di piazza Tienanmen. ‎

Al termine del mandato presidenziale di George Bush Sr., Paul Wolfowitz, che allora ricopriva la terza posizione più alta nel Dipartimento della Difesa, produsse un documento la cui idea centrale era che, dopo la scomparsa dell’URSS, gli Stati Uniti doveva concentrarsi sulla prevenzione dell’emergere di nuovi rivali, a cominciare da… l’Unione Europea [4]. Paul Wolfowitz ha concluso consigliando un’azione unilaterale, cioè porre fine alla consultazione all’interno dell’ONU. Wolfowitz è senza dubbio colui che ha ideato “Desert Storm”, l’operazione per distruggere l’Iraq che ha permesso agli Stati Uniti di cambiare le regole del gioco e imporre un mondo unilaterale. Fu in questo periodo che gli Straussiani impiantarono i concetti di «cambio di regime» e «promozione della democrazia». ‎

Gary Schmitt, Abram Shulsky e Paul Wolfowitz si sono infiltrati nella comunità dell’intelligence statunitense grazie al Consortium for the Study of Intelligence’s Working Group on Intelligence Reform, l’idea preconcetta secondo cui altri governi ragionano allo stesso modo degli Stati Uniti [5]. hanno criticato la mancanza di leadership politica dell’intelligence, affermando che era persa in argomenti poco importanti invece di concentrarsi. Politizzare l’intelligence era proprio ciò che Wolfowitz aveva già fatto con il “Team B” e ha ricominciato a farlo, con successo, nel 2002 con l’Ufficio di Special Plans. ), inventando argomenti per scatenare nuove guerre contro Iraq e Iran, seguendo così il principio di Leo Strauss, che ha elogiato la “nobile bugia”.

Durante la presidenza di Bill Clinton, gli Straussiani furono cacciati dal potere. Si rifugiarono poi nei think tank di Washington. Nel 1992, William Kristol e Robert Kagan – il marito di Victoria Nuland, ampiamente menzionato nei primi lavori di questa serie – pubblicarono un articolo sulla rivista Foreign Affairs deplorando la timida politica estera del presidente Clinton e chiedendo un rinnovamento “dell’egemonia degli Stati Uniti” ‎(benevola egemonia globale) [6]. L’anno successivo fondano il “Project for a New American Century” (PNAC) negli uffici dell’American Enterprise Institute. Gary Schmitt, Abram Shulsky e Paul Wolfowitz appaiono come membri del PNC. Tutti gli ammiratori non ebrei di Leo Strauss, come il protestante Francis Fukuyama – l’autore di The End of History – si uniscono subito a loro. ‎

Nel 1994, Richard Perle, diventato trafficante d’armi, appare in Bosnia-Erzegovina come consigliere del presidente bosniaco ed ex nazista Alija Izetbegovic. È proprio Richard Perle che ha portato Osama bin Laden dall’Afghanistan con la sua Legione araba, predecessore di al-Qaeda. Perle sarà anche un membro della delegazione bosniaca che firmerà gli Accordi di Dayton a Parigi.

Nel 1996, diversi membri del PNAC – come Richard Perle, Douglas Feith e David Wurmser – hanno scritto uno studio all’interno dell’Institute for Advanced Strategic and Political Studies (IASPS), per conto del nuovo Primo Ministro di Israele, Benyamin Netanyahu. Questo rapporto consiglia l’eliminazione fisica dello storico leader palestinese Yasser Arafat, l’annessione dei territori palestinesi, una guerra contro l’Iraq e il trasferimento dei palestinesi in quest’ultimo paese [7]. Il rapporto si ispira alle teorie di Leo Strauss e anche a quelle del suo amico Zeev Jabotinsky, il fondatore del “sionismo revisionista”, che aveva come segretario personale il padre di Benyamin Netanyahu. ‎

Il PNAC ha raccolto fondi per la candidatura di George Bush Jr. e ha pubblicato, prima del secondo arrivo di un Bush alla Casa Bianca, il suo famoso rapporto “Rebuilding America’s Defenses”, dove esprime l’auspicio che una catastrofe paragonabile a quella di Pearl Harbor potrebbe spingere il popolo americano in una guerra per l’egemonia globale, esattamente le parole che il Segretario alla Difesa Donald Rumsfeld, un altro membro del PNAC, ha usato l’11 settembre 2001.

Gli attacchi dell’11 settembre permisero a Richard Perle e Paul Wolfowitz di collocare l’ammiraglio Arthur Cebrowski sotto l’ala protettiva di Donald Rumsfeld presso il Dipartimento della Difesa, dove Cebrowski svolse un ruolo paragonabile a quello di Albert Wohlstetter al tempo della guerra fredda. L’ammiraglio Cebrowski impose la strategia della “guerra senza fine”, in virtù della quale gli Stati Uniti non avrebbero più cercato di vincere le guerre ma le avrebbero solo avviate per prolungarle il più a lungo possibile. Il nuovo obiettivo sarebbe quello di distruggere le strutture politiche degli Stati nei paesi designati come obiettivi di questa strategia per privarli di ogni possibilità di difendersi dagli Stati Uniti [8]. Questa è la strategia che è stata applicata negli ultimi 20 anni contro Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen. ‎

Nel 2003, gli Straussiani hanno suggellato la loro alleanza con i sionisti revisionisti nel quadro di un’importante conferenza tenutasi a Gerusalemme, una conferenza a cui personalità politiche israeliane di tutte le convinzioni credevano fosse loro dovere partecipare [9]. Quindi non sorprende che Victoria Nuland – moglie di Robert Kagan -, allora ambasciatore presso la NATO, sia stata la persona che è intervenuta per proclamare il cessate il fuoco che ha permesso – nel 2006 – all’esercito israeliano sconfitto di potersi ritirare dal Libano senza essere inseguito da Hezbollah forze. ‎

Bernard Lewis è uno di quelli che ha lavorato con tutti e tre i gruppi – con gli Straussiani, i neoconservatori ei sionisti revisionisti. Bernard Lewis, un ex agente dell’intelligence britannica, di nazionalità americana e israeliana, è stato consigliere di Benyamin Netanyahu e membro del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. A metà della sua carriera, Bernard Lewis affermò che l’Islam era incompatibile con il terrorismo e che i terroristi arabi erano agenti sovietici, ma poi cambiò canzone e iniziò a dire, con la stessa disinvoltura di prima, che la religione musulmana predica il terrorismo.

Lewis ha inventato la storia dello “scontro di civiltà” per il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e con l’obiettivo di sfruttare le differenze culturali per mettere i musulmani contro i cristiani ortodossi, un concetto che è stato reso popolare da Samuel Huntington, assistente di Bernard Lewis alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti Consiglio. Solo che Samuel Huntington non presentava lo “scontro di civiltà” come una strategia ma come una fatalità contro la quale bisogna reagire.

Huntington iniziò la sua carriera come consigliere dei servizi segreti del regime di apartheid sudafricano e in seguito scrisse un libro, The Soldier and the State [10], in cui affermava che i militari, siano essi soldati regolari o mercenari, sono un casta separata. , l’unico in grado di comprendere le esigenze della sicurezza nazionale. ‎

Dopo la distruzione dell’Iraq, gli Straussiani furono oggetto di ogni genere di controversia [11]. Tutti si sorprendono allora che un gruppo così piccolo, sostenuto da giornalisti neoconservatori, sia riuscito ad acquisire tanta autorità senza essere oggetto di dibattito pubblico. Il Congresso degli Stati Uniti nomina un gruppo di studio sull’Iraq – la cosiddetta “Commissione Baker-Hamilton” – per la politica del gruppo. La Commissione Baker-Hamilton condanna, senza nominarla, la strategia Rumsfeld-Cebrowski e deplora le centinaia di migliaia di morti che questa strategia ha già causato. Il segretario alla Difesa Donald Rumsfeld si dimette… e il Pentagono prosegue inesorabilmente con l’applicazione di questa strategia, già condannata ma mai adottata ufficialmente. ‎

Sotto l’amministrazione Obama, gli Straussiani trovano rifugio nella squadra del vicepresidente Joe Biden. L’attuale consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jacob “Jake” Sullivan, ha poi svolto un ruolo centrale nell’organizzazione delle operazioni contro Libia, Siria e Myanmar, mentre un altro consigliere di Biden, ora Segretario di Stato Antony Blinken, si è concentrato su Afghanistan, Pakistan e Iran. È stato Blinken a dirigere i negoziati segreti con la guida suprema iraniana Ali Khamenei, negoziati che hanno portato all’incarcerazione dei principali membri della task force di Mahmoud Ahmadinejad in cambio dell’accordo sul programma nucleare iraniano. ‎

Nel 2014 sono gli Straussiani a organizzare il “cambio di regime” a Kiev. Dalla sua posizione di vicepresidente, Joe Biden è pienamente coinvolto. Victoria Nuland si reca a Kiev per sostenere i neonazisti del Pravy Sektor (settore destro) e supervisionare il commando israeliano “Delta”, che commette molteplici atti di violenza [12] in piazza Maidan. ‎

Fu in quel momento che l’intercettazione di una conversazione telefonica tra Victoria ‎Nuland e l’ambasciatore degli Stati Uniti rivelò il desiderio della signora Nuland di ‎”Fanculo l’Unione Europea” – “Fanculo l’UE!” come ha esclamato nella sua conversazione con l’ambasciatore – il che è coerente con quanto espresso nel rapporto che Wolfowitz aveva scritto nel 1992. Ma i vertici dell’Unione Europea, a quanto pare, “non capivano del tutto” cosa questa “signora avesse voluto dire” e borbottarono solo una debole protesta [13 ]. ‎

Sempre in quel periodo, Jake Sullivan e Antony Blinken – nonostante l’opposizione del segretario di Stato John Kerry – inserirono Hunter Biden, figlio del vicepresidente Joe Biden, nel consiglio di amministrazione di Burisma Holdings, una delle principali società di sfruttamento dell’Ucraina gas naturale. Questo figlio di Joe Biden è letteralmente un tossicodipendente che servirà da copertura per coprire una monumentale truffa a danno del popolo ucraino. Sotto la supervisione di Amos Hochstein, Hunter Biden nomina quindi diversi amici, tossicodipendenti come lui, per usarli come “rappresentanti” di varie compagnie e saccheggiare il gas ucraino. Il presidente russo Vladimir Putin si è riferito a loro quando ha parlato di una “banda di tossicodipendenti”. ‎

Jake Sullivan e Antony Blinken si affidano anche al mafioso Igor Kolomoiski, la terza persona più ricca in Ucraina. Nonostante sia ebreo, Igor Kolomoiski finanzia i teppisti del Pravy Sektor (Settore Destro), un’organizzazione neonazista che lavora per la NATO e che partecipa alle violenze in piazza Maidan durante l’operazione di “cambio di regime”. 2014. Kolomoiski usa la sua influenza per prendere il controllo della comunità ebraica europea fino a quando i suoi correligionari non si ribellano e lo espelle dalle loro associazioni internazionali. Tuttavia, Kolomoiski è riuscito a far nominare il capo di Pravy Sektor, Dimitro Yarosh, vice segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale istituito dal nuovo regime e si è fatto nominare governatore dell’oblast di Dnipropetrovsk. Kolomoiski e Yarosh saranno rapidamente rimossi dalle funzioni politiche. Igor Kolomoiski e Dimitro Yarosh, recentemente nominato consigliere speciale del capo delle forze armate ucraine, così come i loro sostenitori, sono i neonazisti a cui il presidente Putin ha alluso nel suo discorso sull’Ucraina. ‎

Nel 2017 Antony Blinken ha fondato WestExec Advisors, una società di consulenza che riunisce ex alti funzionari dell’amministrazione Obama e molti Straussiani. Questa azienda è estremamente discreta nelle sue attività ma utilizza i rapporti politici dei suoi dipendenti per guadagnare denaro, proprio quello che in qualsiasi paese del mondo verrebbe considerato “spaccio di influenza” e “corruzione”.

GLI STRAUSSIANI mantengono la loro linea di sempre

Da quando Joe Biden è tornato alla Casa Bianca, ora Presidente degli Stati Uniti, i discepoli di Leo Strauss controllano tutte le leve del sistema. “Jake” Sullivan è il consigliere per la sicurezza nazionale e Antony Blinken è il segretario di Stato, con Victoria Nuland come vicesegretario. Come ho sottolineato in precedenti articoli di questa serie, Victoria Nuland si è recata a Mosca nell’ottobre 2021 e ha minacciato di schiacciare l’economia russa se quel paese non si fosse sottomesso. È qui che inizia la crisi attuale.

Il sottosegretario di Stato Victoria Nuland riporta Dimitro Yarosh, imponendolo al presidente ucraino Volodimir Zelinki, attore televisivo senza esperienza politica… ma protetto da Igor Kolomoiski. Il 2 novembre 2021, il presidente Zelinsky ha nominato Dimitro Yarosh consigliere speciale del capo delle forze armate, il generale Valeri Zaluzhni. Quest’ultimo, un vero democratico, protesta ma finisce per accettare la nomina di Yarosh. Interrogato su questa sorprendente associazione, il generale si rifiuta di rispondere e dice che si tratta di una questione di “sicurezza nazionale”. Yarosh dà il suo pieno sostegno al “White Fuhrer”, ora colonnello Andrei Biletsky, e al battaglione Azov, le truppe di Biletsky.

Tutte le informazioni di cui sopra avevano lo scopo di renderti in grado di identificare gli Straussiani, il che rende più comprensibili le spiegazioni della Russia.

Liberare il mondo dagli Straussiani sarebbe il modo migliore per rendere giustizia agli oltre un milione di persone che sono morte nelle guerre provocate artificialmente da questi personaggi… e anche per salvare innumerevoli vite. Resta da vedere se questo intervento in Ucraina sia il modo migliore per raggiungere questo obiettivo. ‎

In ogni caso, sebbene gli straussiani siano responsabili dell’attualità, va notato che anche chi ha lasciato le mani libere ha la sua parte di responsabilità, a cominciare da Germania e Francia, che hanno firmato gli Accordi di Minsk -7 anni fa- e che poi non hanno fatto nulla per forzarne l’applicazione da parte di Kiev.

Gli oltre 50 Stati che hanno firmato le dichiarazioni dell’OSCE che vietano l’espansione della NATO oltre la linea Oder-Neisse, ma che non hanno mai cercato di impedire tale espansione, hanno anche la loro parte di responsabilità. Solo Israele, che si è appena sbarazzato dei sionisti revisionisti, ha – finora – espresso una posizione sfumata sugli eventi attuali.

Questa è una delle lezioni che dobbiamo imparare da questa crisi: i popoli governati democraticamente sono responsabili delle decisioni che i loro leader hanno preparato per lungo tempo e che hanno continuato ad essere applicate indipendentemente dai cambiamenti di tendenza o dai partiti politici che esercitano il potere.

Fonte:

Thierry Meyssan, in Rete Voltaire: Vladimir Putin in guerra contro gli “straussiani”.