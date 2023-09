Attacco di razza in Florida: donna impalata in acqua poco profonda

Gli attacchi di razza sono rari, ma possono accadere e causare gravi lesioni. Recentemente una donna di Tampa, in Florida, è stata trafitta da una razza mentre si trovava nell’acqua poco profonda. I soccorritori hanno dovuto intervenire per rimuovere il pungiglione che stava per perforare il polmone della donna.

Kristie Cataffo-O’Brien di Tampa, in Florida, ha recentemente vissuto un incubo quando una razza l’ha trafitta il 25 agosto 2023 nel momento in cui si è distesa con il fondo schiena in pochi centimetri d’acqua sul fondale sabbioso. Dopo 45 minuti prima sono arrivati i primi soccorritori, ma il pungiglione aveva quasi perforato il polmone di Cataffo-O’Brien. La donna ha riferito ai media locali che i paramedici sulla scena hanno dovuto tagliare la spina dorsale della pastinaca dalla base della coda.

Le razze hanno un pungiglione velenoso che può causare dolore, gonfiore e crampi. In alcuni casi, gli effetti possono essere fatali, come dimostra il caso di un dodicenne italiano, in vacanza con i genitori, paralizzato dopo essere stato colpito da una razza in Costa Rica.

Le razze usano il loro pungiglione come arma, ma di solito evitano gli esseri umani. Il trattamento per una puntura di razza coinvolge solitamente l’immersione della parte colpita in acqua calda e l’assunzione di antibiotici per prevenire le infezioni.

A parte il famoso attacco di razza che ha tragicamente ucciso l’ambientalista Steve Irwin, gli attacchi di razza sembrano rari. La morte di Irwin è stata la seconda morte di razza registrata nella storia, la prima nel 1945.