Ultime pesche d’estate, se le conservi così dureranno fino all’inverno: l’antico metodo delle nonne

Questi metodi consentono di mantenere viva la memoria del sapore estivo, offrendo la possibilità di gustare le pesche anche durante i mesi più freddi.

Con l’arrivo dell’autunno, si avvicina il momento di salutare le ultime pesche d’estate, frutti apprezzati per la loro dolcezza e succosità. Tuttavia, grazie a tecniche tradizionali di conservazione, è possibile prolungarne la freschezza fino ai mesi più freddi, godendo così del loro sapore anche in inverno.

Una delle tecniche più efficaci e antiche per conservare le pesche è la loro sterilizzazione in barattoli di vetro. Questo sistema, utilizzato da generazioni, permette di mantenere intatte le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del frutto, preservandone gusto e consistenza.

Conservare le pesche: l’antico metodo delle nonne

La prima fase consiste nella selezione di pesche fresche e mature, prive di ammaccature o macchie. Dopo un accurato lavaggio, si può scegliere se rimuovere la buccia, che funge da protezione naturale e intensifica il sapore, oppure lasciarla per una preparazione più rustica.

Una volta preparato il frutto, si procede con il taglio in fette o si lasciano intere, a seconda delle preferenze. Per evitare l’ossidazione – che comprometterebbe colore e gusto – le pesche affettate vanno immerse in una soluzione di acqua e succo di limone per qualche minuto. Successivamente, si collocano nei barattoli sterilizzati, lasciando un po’ di spazio per la circolazione dell’aria.

Il ruolo dello sciroppo di zucchero e la sterilizzazione

Per assicurare una conservazione ottimale, è fondamentale preparare uno sciroppo di zucchero che venga versato sulle pesche prima della sigillatura. Questo sciroppo non solo preserva la consistenza del frutto, ma ne esalta anche il sapore durante l’inverno. La preparazione è semplice: zucchero sciolto in acqua calda, raffreddato prima dell’uso.

I barattoli devono essere chiusi con coperchi nuovi, ben sigillati per evitare la formazione di batteri. Il passaggio successivo è la sterilizzazione: immergere i barattoli in acqua bollente per 30-40 minuti, assicurandosi che siano completamente coperti dall’acqua. Questo processo elimina qualsiasi agente contaminante e crea il vuoto necessario per una lunga conservazione.

Dopo la bollitura, i barattoli si lasciano raffreddare su un panno pulito: il caratteristico “clic” conferma il corretto sigillo. Solo i barattoli con coperchi ben chiusi possono essere conservati in ambienti freschi e bui fino all’apertura; in caso contrario, il contenuto va consumato rapidamente o refrigerato.

Alternative di conservazione: congelamento ed essiccazione

Oltre alla sterilizzazione, esistono altre tecniche valide per conservare le pesche. Il congelamento rappresenta un metodo veloce e pratico: le pesche possono essere congelate intere o a pezzi, preferibilmente dopo una breve sbollentatura che aiuta a mantenere colore e consistenza. Dopo il raffreddamento, vengono distribuite su un vassoio e riposte nel congelatore, quindi trasferite in sacchetti per alimenti privi di aria in eccesso.

Un’altra opzione è l’essiccazione, che trasforma le pesche in snack salutari e versatili. Dopo averle tagliate e trattate con limone per evitare l’ossidazione, le fette vengono essiccate al sole, in forno a bassa temperatura o con un essiccatore dedicato. Questo processo concentra il sapore e ne prolunga la durata.