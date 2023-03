La scomparsa di Bao Fan riaccende la tendenza dei miliardari scomparsi in Cina

La recente scomparsa del commerciante di tecnologia Bao Fan (nella foto di copertina) ha riacceso l’interesse per una tendenza in crescita in Cina: quella dei miliardari scomparsi. Bao, fondatore della China Renaissance Holdings, è scomparso pochi giorni prima che la sua azienda annunciasse che stava assistendo le autorità in un’indagine. Questa indagine non è stata ancora nominata. Il caso di Bao segue quello di altri leader aziendali cinesi scomparsi negli ultimi anni, tra cui Jack Ma, ex CEO di Alibaba.

Mentre molti dei miliardari scomparsi tendono a ricevere maggiore attenzione, ci sono anche molti casi meno noti di cittadini cinesi che scompaiono dopo aver preso parte a campagne per i diritti umani o proteste antigovernative. La teoria è che il presidente Xi Jinping stia rafforzando il suo controllo sull’economia cinese. In particolare nel settore della tecnologia, che negli ultimi anni è cresciuto al potere.

Ciò fa parte della politica di prosperità comune di Xi, con l’obiettivo di affrontare il crescente divario di ricchezza del paese. Anche se molti osservatori ritengono che faccia parte di una più ampia campagna per centralizzare il controllo sull’economia del Paese. Alcuni analisti hanno suggerito che le azioni di Pechino rischiano di scoraggiare i nuovi talenti imprenditoriali, in particolare nel settore tecnologico. Si spera che le azioni del governo mirino a ridurre il divario di ricchezza. Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sul suo approccio al business e sulle conseguenze indesiderate dei casi dei miliardari scomparsi.