Tendenza Picnic (Must Estate 2020): Idee e accessori per un pranzo o una merenda en plein air.

È la tendenza del momento: persino gli chef e i relais offrono ai loro ospiti la possibilità di godersi un picnic gourmet all’aria aperta, la soluzione perfetta per l’estate 2020, per organizzare un bel pranzo all’aperto in famiglia o con i propri amici.

Che sia in montagna, al mare o in campagna, Schönhuber propone pratici accessori per organizzare un pranzo o una merenda all’aperto, in famiglia o con gli amici.

Sagaform ha dedicato al picnic una linea completa in acrile, un materiale resistente e allo stesso tempo elegante, che coniuga praticità e stile. Fanno parte di questa linea: i bicchieri (4 pezzi, € 22 circa), i piatti piani (2 pezzi, € 22 circa) e la brocca da 1 litro (€ 22 circa)… ma non solo! Non è un vero picnic senza il pratico plaid ripiegabile e portatile grazie al pratico astuccio con manico, realizzato in pile e PEVA (polietilene vinil acetato), un materiale impermeabile (€ 27,50 circa), e il cesto in cui riporre tutto il necessario (€ 30 circa).

Cilio invece si è ispirato al cinema e ai classici cestini da picnic proponendone due versioni. Il cesto “Lenno”, con fodera interna, è pensato per quattro persone e contiene posateria, piatti in ceramica e bicchieri in vetro (€ 78,50 circa), il cesto “Riva”, intrecciato in vimini, con fodera interna e dotato di un ampio scompartimento termico, ha tutto l’occorrente per una coppia (€ 116 circa).

Lékué propone due differenti lunchbox della linea “To-Go”, entrambi disponibili nelle colorazioni corallo e turchese: quello composto da due contenitori pratici e leggeri e completamente ermetici (€ 25 circa); e quello ideale per piccoli snack come macedonie e yogurt con muesli (€ 15 circa). Tutti e due sono adatti al frigorifero e al microonde e sono lavabili in lavastoviglie. In abbinamento ai lunchbox, sono perfette le pratiche borracce in vetro, sempre della linea “To-Go e in entrambi i colori (€ 24 circa).

Anche Aladdin è di tendenza pensando alle bevande: con la tazza termica “Java” in acciaio inox con isolamento Thermavac TM, che mantiene le bevande calde per almeno 4 ore e fredde per oltre 6 ore (€ 30 circa), e la bottiglia termica “Chilled”, sempre in acciaio inox con isolamento Thermavac TM, che mantiene le bevande fredde per 9 ore ed è pratica da trasportare grazie al laccio in silicone posto sul coperchio a tenuta stagna (€ 27 circa). Sempre di Aladdin, la simpatica borraccia della linea “Zoo” pensata per i bambini, disponibile nelle versioni: Dog, Bunny, Lion e Owl e comoda da trasportare grazie al pratico e divertente laccio in silicone a forma di orecchie (€ 24 circa).