Vacanze 2020: Isola d’Elba tra mare, natura e cultura.

Le vacanze di quest’anno saranno fortemente condizionate dall’emergenza coronavirus. Per fortuna, aggiungiamo noi, perché questa emergenza ci “costringerà” a rimanere in Italia ed a riscoprire i luoghi più belli offerti dalla nostra Penisola. Tra questi c’è l’Isola d’Elba, un luogo incantato tra mare cristallino, cultura e natura. Vuoi trascorrere le tue vacanze estive all’Isola D’Elba? Acquista il traghetto per l’Isola d’Elba al miglior costo e godi delle bellezze dell’isola.

L’isola si raggiunge tutto l’anno dal Porto di Piombino (Toscana) in un’ora di traghetto, costeggiando gli isolotti di Cerboli e Palmaiola, con splendida vista panoramica sull’isola di Capraia. A tenervi compagnia durante il tragitto, i gabbiani affamati di biscotti (e quant’altro) volteggianti sopra di voi.

I comuni dell’Isola

L’isola d’Elba, per quanto piccola, ha una buffa peculiarità: è suddivisa in otto comuni diversi. Questa suddivisione ha origini storiche: alcuni dei comuni dell’Isola d’Elba basarono la loro economia sulla pesca, altri sull’agricoltura, altri ancora sulla pastorizia e l’estrazione del granito. Pur essendo minima la distanza che li divide, si differenziano tuttora per dialetto, tradizioni e cibo. Tra i comuni dell’Isola d’Elba, Portoferraio è quello più grande, nonché capoluogo dell’isola.

È il paese dove arrivano la maggior parte dei traghetti ed è quello che l’inverno rappresenta il fulcro della vita isolana: scuole, aziende, negozi e tutte le attività non turistiche restano attive anche al di fuori della stagione estiva. Il lungomare portoferraiese è punteggiato da negozi e ristoranti: vi consiglio di fermarvi all’ Apino del Polpaio (il termine “apino” si riferisce all’Ape Car Piaggio, ndr) e ordinare una granfia di polpo lesso oppure un bel fritto misto da gustarvi per la strada.

Campo nell’Elba

Tappa obbligatoria le Fortezze, dalle quali potrete avere una meravigliosa vista sul golfo; se vi appassiona la materia date uno sguardo pure al Teatro dei Vigilanti, piccolo gioiello storico della città.

Nella parte a sud dell’isola, troviamo Campo nell’Elba, uno degli 8 comuni dell’Isola d’Elba nato come piccolo villaggio di pescatori, divenuto oggi uno dei paesi più popolati durante l’estate, grazie alla presenza di numerose attività turistiche: alberghi, ristoranti, bar e discoteche. La spiaggia è la più lunga dell’isola, non a caso adibita infatti a spazio per feste e manifestazioni che richiamano ogni anno moltissime persone.

Tra natura e cultura

I paesaggi sono il punto forte dell’Isola d’Elba e i viaggiatori che vi si recano per le proprie vacanze estive non possono perdere il Monte Capanne con i suoi 1019 metri di altitudine: è la meta ideale per gli amanti del trekking e delle passeggiate. Coloro che amano il mare invece non possono perdersi le splendide spiagge dell’isola, come Marciana Marina, Lacona, Pomonte, Sant’Andrea e Rio nell’Elba. Gli amanti della storia e della cultura troveranno il giusto sfogo all’Isola d’Elba.

In questa splendida destinazione infatti sono presenti forti, castelli e torri, oltre a diversi borghi che ospitano durante l’anno numerose sagre e festività tipiche. Da non perdere ci sono il Forte Inglese a Portoferraio, la Fortezza del Giogo, da cui ammirare un panorama unico che spazia fino all’Isola del Giglio, e la Fortezza di Marciana che durante l’estate ospita mostre ed eventi culturali.