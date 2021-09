Artsana richiama Boppy Hug & Nest a causa di un rischio di soffocamento

Numerosi “Boppy Hug&Nest-Nido di coccole” (non destinato all’utilizzo nel lettino né al momento del sonno) sono collegati ad almeno 8 decessi avvenuti tra il 2015 e il 2020, secondo un’indagine di Consumer Product Safety Commission degli Stati Uniti, che ha già sottolineato in passato come molti lettini e cullette negli Usa sono stati richiamati per lo stesso motivo. I risultati si basano in parte sui dati sugli incidenti rilevati dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo (Cpsc). Per tale ragione, come si legge nell’avviso di richiamo dal mercato italiano dal sito della Chicco in Italia che riportiamo integralmente:

“a seguito della decisione di The Boppy Company in US di effettuare un Richiamo Volontario del proprio Newborn Lounger – in collaborazione con la US Consumer Product Safety Commission (www.cpsc.gov/Recalls) – Artsana annuncia il Richiamo Volontario da mercato del prodotto Boppy Hug&Nest (Nido di Coccole), distribuito dal 2016 in Europa ed in altri Paesi (non in US e Canada)”.

“Pericolo: nel caso in cui non siano seguite le avvertenze, tra cui quelle contro l’uso del prodotto per il sonno e/o contro l’uso senza supervisione, vi è il rischio di soffocamento qualora i bambini si girino, si muovano o siano collocati in una posizione che ostacola la respirazione, o se si spostano dal prodotto su superfici esterne, come ad esempio cuscini o coperte, che ostacolino la respirazione“.

“Artsana non è a conoscenza di alcun incidente associato all’utilizzo corretto di Boppy Hug&Nest (Nido di Coccole). Boppy® Hug&Nest (Nido di Coccole) è stato distribuito esclusivamente per l’utilizzo quando il bambino è sveglio e con la supervisione di un adulto”.

“Tuttavia, al fine di evitare la possibile esposizione dei bambini al pericolo descritto, invitiamo gli utilizzatori in possesso di un Boppy® Hug&Nest (Nido di Coccole) a sospenderne immediatamente l’utilizzo e a contattare il Servizio Consumatori (numero verde Italia: 800 188 898, oppure sezione Contatti su www.chicco.com) per ricevere assistenza ed un rimborso”.

“Artsana ricorda ai genitori che il luogo migliore per il sonno dei bambini è un lettino o una culla, senza l’aggiunta di coperte, cuscini o altri accessori. Inoltre, i bambini devono essere sempre messi a dormire sulla schiena. Ci scusiamo per qualsiasi disagio”.

La società ha avvisato che i genitori e gli operatori sanitari devono smettere immediatamente di usare i cuscini. Gli incidenti nei dati CPSC sono riportati con il racconto dei genitori e la maggior parte di essi sono “stranamente simili e ugualmente strazianti”.

Dinamica degli incidenti

Nella maggior parte dei casi, evidenzia raccontano le storie dei genitori che hanno messo il loro bambino a dormire in uno dei prodotti, posizionato accanto a loro nel loro letto adulto per la notte. I genitori in seguito si sono svegliati trovando il loro bambino che non rispondeva, freddo al tatto.

Boppy Hug&Nest/Nido di Coccole è sicuro se utilizzato secondo le istruzioni e le avvertenze

Prima dell’immissione in commercio, il prodotto è stato testato e valutato anche da un autorevole laboratorio indipendente per la conformità alla Legislazione Europea sulla Sicurezza dei Prodotti. Artsana non è a conoscenza di incidenti o decessi associati a Boppy Hug&Nest/Nido di Coccole. Artsana sta conducendo questo Richiamo Volontario come misura precauzionale per evitare l’esposizione dei neonati al rischio di soffocamento qualora il prodotto venga utilizzato per il sonno, contro le istruzioni e le avvertenze per un uso sicuro.

Come dovrebbero dormire i neonati

Le linee guida per il sonno dei neonati affermano che i bambini dovrebbero dormire sulla schiena, soli, liberi, su una superficie solida e piatta, privi di imbottitura, paraurti e altri letti morbidi.