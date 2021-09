Sciame di api uccide 64 pinguini africani

Nella metropoli turistica sudafricana Cape Town, 64 pinguini sono stati probabilmente uccisi da uno sciame di api. Lo ha riferito una portavoce dell’autorità sudafricana per la conservazione della natura SANParks, Lauren Howard-Clayton, ad un’agenzia di stampa tedesca lunedì. È stato un “incidente tragico e insolito“, ha detto Howard-Clayton.

Gli uccelli sono stati trovati morti venerdì a Boulders Beach, una popolare destinazione turistica a sud di Cape Town. Facevano parte di una colonia di pinguini africani (Spheniscus demersus) che vivono in una riserva naturale, che sono in pericolo di estinzione secondo la Lista Rossa IUCN.

Alcuni degli animali sono stati trovati con 20 o più punture di api, ha detto la portavoce. I test successivi per tossine o agenti patogeni sono stati inconcludenti. Le autorità stanno ora cercando l’alveare per scoprire cosa potrebbe aver innescato l’attacco delle api, ha detto Howard-Clayton.

I pinguini africani si riproducono in Sudafrica e nella vicina Namibia. Secondo la Foundation for the Conservation of Shorebirds in Southern Africa (Sanccob), il numero di pinguini che vivono in Sudafrica è diminuito del 73 percento a 10.400 coppie negli ultimi tre decenni. Secondo questo, ci sono ancora 4.300 coppie di pinguini in Namibia.