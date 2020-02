SOS formaldeide e melamina nel set per il pranzo per bimbi.

Attraverso il sistema di allerta RASFF, con la notifica 2020.0565 attivata dalla Francia è stata comunicata la distribuzione di un set per il pranzo per bambini provenienza Cina e distribuito dal Belgio. Il prodotto, denominato Nuby Lunch set -mais e bamboo- con elefantino, non è conforme per migrazione di formaldeide e melamina.

Come legante, i produttori utilizzano spesso una resina di melammina-formaldeide di plastica, comunemente nota come “melamina”.

Questa resina è normalmente innocua. Ma in caso di scarsa qualità, rilascia i suoi componenti nel cibo.

Tuttavia, oltre le soglie di migrazione autorizzate, la melamina può essere tossica per i reni e la formaldeide è riconosciuta come cancerogena. Poichè la presenza di formaldeide può essere pericolosa per la salute, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i consumatori in possesso di tale set di non utilizzarlo.

Il consiglio più valido sempre quello di preferire i contenitori di vetro, acciaio inossidabile, porcellana o persino polipropilene. Inoltre, è bene sapere che la melamina non tollera bene il calore: rilascia molecole tossiche come la formaldeide. Dunque, per concludere, evitiamo anche di mettere queste stoviglie nel microonde e di non utilizzare il bambù per le bevande calde.