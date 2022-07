Germania, vento solleva castello gonfiabile: Feriti 9 bimbi, alcuni gravemente

Shock a Gondershausen. Nove bambini sono rimasti feriti, cinque dei quali in modo grave, questa mattina durante un torneo di calcio, nel distretto di Rhein-Hunsrück, mentre giocavano su un castello gonfiabile sollevato da una raffica di vento: i piccoli sono precipitati al suolo da un’altezza di circa cinque metri. Lo ha reso noto la polizia di Coblenza. Quattro bambini su cinque gravemente feriti sono stati portati negli ospedali circostanti da elicotteri di soccorso, gli altri bambini da veicoli di soccorso. La polizia ha avviato le indagini sul posto e il castello gonfiabile è stato messo in sicurezza. Dopo le prime indagini, il castello gonfiabile è stato catturato dal vento e fermato per diversi metri, ha detto la polizia. La polizia ha sequestrato il castello gonfiabile. Nel pomeriggio, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli agenti hanno caricato il guscio del dispositivo di gioco su un autobus della polizia. In azione anche un elicottero della polizia. Sul campo sportivo si era svolto un torneo di calcio per bambini.