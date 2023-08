Uno studio condotto dall’Università del Michigan ha dimostrato che il formaggio può creare dipendenza a causa della presenza di casomorfina, una sostanza che attiva i recettori nel cervello, generando una sensazione di felicità simile a quella provocata dalle droghe pesanti. Tuttavia, ci sono alternative più salutari come il formaggio vegano, che non contiene latticini ma ha ancora un ottimo sapore.

Alternative gustose e salutari al formaggio tradizionale

Ci sono alternative più salutari per soddisfare il desiderio di gusto. Ad esempio, il formaggio vegano è privo di latticini ma ha ancora un sapore delizioso, secondo alcune fonti. Inoltre, esistono diverse varietà di formaggio non caseario che possono offrire ai consumatori un’esperienza gustativa simile. Per coloro che desiderano ridurre l’apporto calorico di alimenti come la pasta e le patate, la dieta a basso contenuto di carboidrati può essere un’opzione da considerare.