Il pericoloso trend del Boatjumping su TikTok: quattro morti

Il “boatjumping“, l’ultimo trend pericoloso diffuso su TikTok, ha causato la morte di quattro persone che si sono lanciate dalla poppa di barche ad alta velocità. Questa sfida comporta il rischio di gravi lesioni al collo o persino la paralisi. L’aumento dei casi è attribuito all’influenza dei social media. È emerso un flusso di video su TikTok in cui persone cercano visualizzazioni e like mettendosi in pericolo. Si raccomanda ai diportisti di essere attenti e rimanere sulla barca mentre è in movimento. TikTok è una piattaforma di condivisione video che solleva preoccupazioni per la sicurezza.

Il fenomeno chiamato “boatjumping” è diventato popolare grazie a TikTok e ha già causato la morte di quattro persone. La sfida consiste nel saltare dalla poppa di barche o motoscafi ad alta velocità, con il rischio elevatissimo di rompersi il collo.

Gli esperti spiegano che l’impatto con l’acqua è come una caduta su una superficie di cemento e, se si sopravvive, c’è il rischio di rimanere paralizzati. Questa pratica non è nuova, ma negli ultimi tempi si è verificato un aumento di casi a causa dell’influenza dei social media. Basta cercare “#boatjumping” su TikTok per vedere numerosi video di persone che si mettono in pericolo per ottenere visualizzazioni e like. Negli ultimi sei mesi ci sono stati quattro morti evitabili.

La prima vittima è morta a febbraio nel fiume Coosa negli Stati Uniti, mentre le altre tre hanno ignorato gli avvertimenti e hanno subito la stessa sorte. Si raccomanda ai diportisti di stare attenti e rimanere a bordo delle imbarcazioni durante la navigazione.

TikTok è una piattaforma di condivisione di video in cui gli utenti possono guardare, creare e condividere video realizzati con i loro smartphone. Tuttavia, molti genitori sono preoccupati per la sicurezza di questa app.

Police say at least 4 people have died doing the TikTok boat jumping challenge

"When they jumped out of the boat, they literally broke their neck … instant death" pic.twitter.com/OKUPNXlGG0

