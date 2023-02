India: Leopardo irrompe in un Tribunale e ferisce diverse persone

Almeno sei persone sono rimaste ferite dopo che un leopardo è entrato in un complesso giudiziario a Ghaziabad, vicino alla capitale indiana Nuova Delhi, mercoledì, hanno riferito i media locali.

Vedendo l’animale selvatico, alcuni dei presenti sono corsi fuori dall’edificio, mentre altri si sono chiusi in stanze diverse. Un video pubblicato sui social media mostra il leopardo che attacca diverse persone. Almeno due persone hanno riportato ferite gravi, secondo gli ospedali consultati dal Times of India.

L’operazione per catturare l’animale è durata quattro ore.

Dopo aver bloccato il piano terra con mobili e reti per impedirne la fuga, gli agenti forestali sono arrivati ​​sul posto con una squadra speciale armata di dardi tranquillanti per sedarlo. 45 minuti dopo aver ricevuto l’impatto di tre dardi, il gatto ha finalmente perso conoscenza ed è stato immobilizzato ed evacuato in una gabbia.

Non è la prima volta che Ghaziabad, situata nei pressi di un’area forestale dove abitano i leopardi, vive un episodio di questo tipo. Due avvistamenti di leopardi sono stati registrati in città nel 2021. Secondo un conteggio del 2018, l’India ha una popolazione di circa 12.000 leopardi.