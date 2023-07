Morto ragazzo 14enne a New York durante “subway surfing”

Un ragazzo di 14 anni è morto a New York dopo essere caduto da un treno della metropolitana mentre faceva “subway surfing“. Questa è la seconda morte in una settimana in circostanze simili. Il ragazzo è salito sul treno in movimento e poi è caduto vicino a una stazione sopraelevata.

Le ultime statistiche disponibili per il 2023 dell’MTA mostrano che a febbraio ci sono stati 52 incidenti legati al “surfing” nella metropolitana, ovvero poco meno di due al giorno. La polizia ha cercato di dissuadere i “surfisti della metropolitana” noti, ma con scarso successo. Un attivista ha chiesto che i social media vietino i video che mostrano queste azioni pericolose.