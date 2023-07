Variante Arcturus del Covid: aumento infezioni in India e diffusione globale

La variante del coronavirus XBB.1.16, conosciuta anche come Arcturus, ha causato un aumento significativo delle infezioni in India, con un aumento del 281% in 14 giorni. Anche il numero di decessi è aumentato del 17% nello stesso periodo. Gli esperti sono preoccupati che questa variante possa superare l’immunità della popolazione indiana che ha resistito con successo alle varianti precedenti.

La variante è stata rilevata in 22 paesi, tra cui Stati Uniti, Singapore, Australia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Danimarca e Austria. Mentre alcuni esperti raccomandano di osservare attentamente lo sviluppo della variante, altri consigliano prudenza ma sottolineano che non c’è motivo di panico.

C0s’è la variante Arcturus del Covid?

La variante Arcturus è una combinazione di sottovarianti omicron ed è considerata più contagiosa delle varianti precedenti. Ha anche meccanismi che bloccano la risposta immunitaria del corpo, indebolendo così il sistema immunitario di coloro che sono vaccinati o sono guariti dalla malattia. Questo potrebbe spiegare l’aumento dei contagi in India.