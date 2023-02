Starbucks USA: ritirate 300 mila bottiglie di Caffè Freddo, scopri perché

Più di 300.000 bottiglie di birra fredda Starbucks vengono richiamate negli Stati Uniti dopo aver trovato pezzi di vetro.

RITIRO ALIMENTI – La multinazionale PepsiCo ha richiamato più di 25.000 scatole di caffè freddo confezionato con il marchio Starbucks dopo che è stato trovato del vetro in alcune delle bottiglie commercializzate negli Stati Uniti, secondo la Food and Drug Administration del paese nordamericano (FDA).

Ritirato il frappuccino alla vaniglia

La società ha avviato il richiamo del prodotto, che ha interessato più di 302.400 bottiglie di frappuccino alla vaniglia, il 28 gennaio su base volontaria, ha affermato l’agenzia governativa.

La FDA ha anche classificato questa azione come Classe 2. Secondo il sito web dell’organismo significa che “il prodotto può causare conseguenze avverse per la salute temporanee o reversibili dal punto di vista medico” o che “la probabilità di gravi conseguenze per la salute è remota”.