Recuperati 2 disegni rubati di Dalí del valore di oltre 280 mila euro

I Mossos d’Esquadra (polizia regionale catalana) sono riusciti a recuperare due disegni di Salvador Dalí del valore di circa 321.000 dollari che erano stati rubati da una casa privata a Barcellona (Spagna), secondo una dichiarazione pubblicata questo venerdì sul loro sito web. Si tratta di due disegni che l’artista di Figueras commissionò nel 1922 per illustrare il libro ‘Les Gràcies de l’Empordà’.

Nel gennaio 2022 la Polizia ha aperto un’inchiesta dopo aver denunciato il furto di due opere di Dalí da un appartamento nel quartiere Sarrià-Sant Gervasi di Barcellona. Quattro mesi dopo, sono riusciti a identificare e arrestare tre fratelli come presunti autori del furto delle opere, che sono state recuperate.

Gli uomini operavano in zone ad alto potere d’acquisto: approfittavano dei fine settimana, quando i proprietari degli appartamenti non c’erano e non c’era servizio di sorveglianza, per irrompere nelle abitazioni e sequestrare oggetti di valore. Successivamente, rivendevano il materiale culturale e storico rubato.

La polizia ha arrestato anche altre due persone che svolgevano funzioni di ricettazione. Oltre ai disegni di Dalí, sono state recuperate cinque opere grafiche attribuite a Joan Miró, 55 orologi, alcuni dei quali di fascia alta, collezioni di monete e banconote, piume e altri oggetti d’oro e d’argento. Hanno anche sequestrato quattro armi da fuoco che avevano ottenuto durante i loro furti.

Si ritiene che i detenuti siano responsabili di sette rapine effettuate in diverse abitazioni della provincia di Barcellona. Il giudice ha disposto la carcerazione preventiva per i tre fratelli per presunta appartenenza a gruppo criminale e rapina con la forza, mentre i due destinatari sono stati rilasciati con denuncia.

Dopo aver recuperato le opere d’arte, i ricercatori le hanno inviate alla Fondazione Gala-Salvador Dalí, che ne ha confermato l’autenticità e le ha restituite ai legittimi proprietari.

Questo caso ha anche consentito agli agenti di risolvere un’indagine relativa a un’officina di un falsario di litografie stabilita a Badalona, ​​che ha portato allo smantellamento dello stesso e all’arresto di un individuo a cui sono attribuiti continui reati di frode e contro la proprietà intellettuale.