Ritrovata Macchina Fotografica della Tragedia degli Alpinisti sulla Montagna avvenuta nel 1973

Alcuni alpinisti hanno trovato sull’Aconcagua, la montagna più alta del Sud America, che si trova in Argentina, la macchina fotografica dell’americana Janet Johnson, che morì scalandola nel 1973.

La fotocamera Nikomat da 35 millimetri con 24 foto all’interno è stata ritrovata nel febbraio 2020 a seguito dello scioglimento di un ghiacciaio insieme ad altri effetti personali dell’alpinista, rinnovando le indagini sugli eventi della tragica spedizione di 50 anni fa. Sabato scorso il New York Times ha pubblicato le immagini scattate da Johnson, che potrebbero far luce sulle ultime ore della sua vita.

La macchina fotografica, in una custodia di pelle con il nome del proprietario, era ben conservata nel ghiaccio. Le immagini, rivelate dopo quasi mezzo secolo, mostrano splendidi paesaggi montani e fotografie di Johnson e di altri membri della spedizione come Bill Zeller e Arnold McMillen, che furono gli ultimi a vederlo. Sono stati ritrovati anche il braccio di Johnson e il suo zaino, pieno di attrezzatura, con all’interno due lattine di alluminio e pellicola fotografica.

Le ultime fotografie dello scalatore sono state scattate ore prima della sua morte, suggerendo che in quel momento avesse abbastanza controllo sul suo corpo per mettere a fuoco l’obiettivo e tenere ferma la fotocamera per scattare foto nitide. Tuttavia, le foto non hanno aiutato a risolvere il mistero della morte di Johnson.

La tragica spedizione

La spedizione iniziò nel gennaio 1973, quando un gruppo di otto americani, una guida, Miguel Alfonso, e un responsabile del campo base, Roberto Bustos, iniziarono la scalata. Tuttavia, più andavano in alto, più il gruppo diventava disparato. Alla fine, dopo che tre membri del gruppo sono rimasti al Campo 1, a una quota di circa 5 chilometri, gli altri cinque con la guida si sono spostati al Campo 2, a una quota di circa 5,5 chilometri, e poi al Campo 3. Tuttavia, uno dei i membri del gruppo si ammalarono e Alfonso finì per scendere dalla montagna con lui, lasciando Zeller, Johnson, McMillen e John Cooper, un ingegnere della NASA, a raggiungere la vetta da soli.

I quattro alpinisti, che non avevano abbastanza esperienza per scalare da soli una montagna così alta, hanno incontrato grandi difficoltà nella loro salita, comprese condizioni meteorologiche variabili. Alla fine, durante la salita, Cooper sentì che non poteva più salire e decise di tornare a piedi, nessuno degli altri tre membri del gruppo andò ad accompagnarlo e alla fine morì sul ghiacciaio. I tre continuarono la salita, ma Johnson si ammalò e tornarono indietro. McMillen è andato avanti per chiedere aiuto, mentre Zeller e Johnson sono scesi insieme. Dopo aver superato la parte più difficile, Zeller ha detto che si sono separati. Johnson non è mai arrivato al campo.

Il corpo di Cooper fu ritrovato alla fine del 1973 da una spedizione di ricerca, mentre quello di Johnson fu scoperto solo nel 1975. Secondo una teoria, la morte dell’uomo potrebbe essere stata il risultato di un incidente in cui cadde sulla sua piccozza e rimase gravemente ferito. prima di crollare e morire congelato, ma le testimonianze incoerenti dei membri del gruppo, e una serie di altre prove, lasciano dubbi sulla veridicità di questa versione. Nel caso di Johnson, le circostanze della sua morte rimangono un mistero e rimane la possibilità che la sua morte sia stata violenta.