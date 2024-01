Il buon momento del Bitcoin grazie all’approvazione degli ETF

Il valore del bitcoin potrebbe salire fino a 100.000 dollari, nel contesto della decisione della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di approvare ufficialmente i primi Exchange Traded Fund (ETF) Bitcoin, la criptovaluta spot e regolamentata, afferma il fondatore della società di investimento SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci.

Scaramucci commentando la decisione della SEC alla CNBC: “Penso che sia davvero un grande passo avanti per bitcoin come risorsa digitale, è una storia molto più ampia per la proprietà digitale in generale”. Ha aggiunto che il valore della criptovaluta probabilmente raggiungerà i massimi storici entro la fine di quest’anno, anche se ha riconosciuto di essersi sbagliato “molte volte in passato”.

Inoltre, ha paragonato la situazione attuale del bitcoin con l’approvazione degli ETF sull’oro nel 2004, definendo la criptovaluta “oro digitale”. “Se si guarda alla capitalizzazione di mercato dell’oro, che è di 13mila miliardi di dollari, non c’è motivo per cui Bitcoin non possa avere il 50% o il 60% di quella capitalizzazione di mercato. Ciò implica un aumento di prezzo di 10 volte durante il prossimo decennio”.