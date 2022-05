VIDEO: Uomo punta una pistola contro una troupe televisiva in diretta live

Un uomo ha puntato una pistola contro una squadra di notizie FOX 32 mercoledì mentre riferiva in diretta in una strada a Chicago, Illinois, USA. Il video (alla fine dell’articolo) mostra come l’individuo passa davanti alla giornalista Joanie Lum, punta l’arma verso la telecamera per un momento e poi si allontana, saltando più volte mentre alza la pistola. La Polizia ha chiesto la collaborazione dei cittadini per individuare e risalire al luogo in cui si trova il giovane che ha minacciato i giornalisti, che paradossalmente stavano facendo un servizio sulla violenza armata in città.

Nelle ultime settimane, Chicago, la terza città più grande della nazione, è stata testimone di un’ondata di violenza armata, inclusa la sparatoria di un ragazzo di 17 anni a Millennium Park che ha ucciso un 16enne. . L’autore del delitto è stato arrestato. Allo stesso tempo, ci sono stati altri tre incidenti simili con adolescenti, uno dei quali anche mortale.

All’inizio di questo mese, la polizia municipale ha riferito che gli omicidi sono diminuiti del 6% e gli incidenti con le sparatorie sono diminuiti del 13% nell’ultimo anno, ma ha notato che tali atti criminali continuano a verificarsi a un tasso più elevato rispetto a quello registrato tra il 2018 e il 2020.

Lori Lightfoot, sindaco di Chicago, ha cercato di affrontare il problema annunciando restrizioni alla circolazione dei minori in tutta la città, imponendo un coprifuoco notturno nei fine settimana e un altro dalle 18:00 nei parchi pubblici per i giovani non accompagnati da un adulto.

Il dibattito sul possesso di armi negli Stati Uniti si è riattivato nei giorni scorsi dopo che martedì un giovane di nome Salvador Ramos ha perpetrato una sparatoria in una scuola elementare di Uvalde (Texas), provocando 21 morti, tra cui 19 bambini.