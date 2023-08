Supercoppa Europea: Manchester City-Siviglia in live streaming tv su Prime Video

UEFA Super Cup

Manchester City-Siviglia

16 agosto 2023, in diretta dalle ore 21

La Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia si gioca mercoledì 16 agosto 2023 alle ore 21:00 italiane. Il match tra inglesi e spagnoli è in programma allo stadio Geōrgios Karaiskakīs di Pireo, vicino ad Atene (Grecia): per i locali l’orario sarà quello delle 22:00, vista l’ora di differenza tra Italia e paese ellenico.

Manchester City-Siviglia in diretta streaming su Prime Video incluso con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Se si è iscritti a Prime, e di conseguenza a Prime Video, basta accedere all’app via smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X per vedere City-Siviglia.