Dove vedere NAPOLI-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Spalletti vs Allegri

Napoli-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Napoli-Juventus, partita valida per la 18esima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio “Diego Armando Maradona” con il tutto esaurito oggi venerdì 13 gennaio 2023 2021 alle ore 20:45 italiane. Osimhen e compagni, dopo aver incassato il primo ko in gare ufficiali della stagione contro l’Inter al ritorno in campo della Serie A, hanno subito rialzato la testa e si sono imposti per 2-0 sul campo della Sampdoria. Di contro, dall’altra parte del campo stasera ci sarà una Juventus in grandissima forma visto che arriva da 8 vittorie consecutive e senza subire gol. Andiamo a scoprire dover vedere Napoli Juventus streaming e in diretta tv.

Napoli-Juventus streaming gratis: le formazioni

La vittoria per 2-0 del Napoli domenica scorsa contro la Sampdoria ha rimesso in piedi la sua corsa al titolo, che, assieme al crollo del Milan nel finale della partita contro la Roma, ha garantito al Napoli lo status di campione d’inverno quando si avvicina la fine del girone di andata in Serie A. Ciononostante, i ‘Partenopei’ saranno ben consapevoli che la loro battaglia per vincere il primo titolo in Serie A dopo il 1990 è tutt’altro che conclusa, dato che si trovavano in cima alla classifica a metà delle stagioni 2017/18 e 2015/16, ma entrambe quelle stagioni sono state poi vinte dalla Juventus!

La squadra guidata da Luciano Spalletti spera che questa storia possa finalmente concludersi, e con nove vittorie casalinghe consecutive, il Napoli ha certamente costruito basi solide per la sua corsa al titolo. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che il Napoli ha segnato 12 gol casalinghi nel corso del primo tempo (record alto in campionato), e vorrà ansiosamente ricominciare con il piede giusto puntando a vincere il quarto scontro diretto casalingo consecutivo contro la Juventus.

Massimiliano Allegri ha dimostrato ancora una volta la sua genialità tattica, portando la Juventus a vincere otto partite consecutive in campionato senza subire alcun gol, nonostante l’attuale crisi nel club per quanto riguarda i giocatori infortunati. In effetti, alla Juventus mancano solo due partite senza subire gol per eguagliare a sua volta il proprio record di dieci partite di questo tipo in Serie A nel 2015/16 e nel 2017/18, ed una vittoria qui vedrebbe i ‘Bianconeri’ portarsi a meno di quattro punti dal Napoli in cima alla classifica di Serie A.

Con il capocannoniere della Juventus Dušan Vlahović ancora fuori per almeno altre quattro partite, sarà la difesa della squadra ospite che sarà probabilmente ancora una volta la sua minaccia principale, mentre punta alla quinta vittoria consecutiva per 1-0 in una trasferta di Serie A. Tuttavia, potrebbe esserci una buona prestazione nel finale che possa portare alla vittoria della Juventus, poiché nessuna delle quattro trasferte precedenti l’ha vista fare gol prima dell’ora di gioco.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Olivera, Gaetano, Demme, Ndombele, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lozano, Simeone.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Massimiliano Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bonucci, Cuadrado, Kaio Jorge, Pogba, Vlahovic. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Paredes, Miretti, Chiesa, Soulé, Iling-Junior, Kean.

Arbitro: Daniele Doveri (45 anni) della Sezione Roma 1. Guardalinee: Costanzo-Passeri. 4° Uomo: Chiffi. VAR: Mariani. Assistente VAR: Piccinini.

Dove vedere Napoli-Juventus in TV al posto di Rojadirecta?



Napoli-Juventus in diretta tv senza Roja Club? Ovviamente con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Napoli-Juve su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Come vedere Napoli-Juventus streaming gratis diretta online senza Rojadirecta?

Napoli-Juventus streaming online è disponibile su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Quale Alternativa per vedere Napoli-Juventus streaming al posto di Rojadirecta italiano?

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Napoli-Juventus Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport oppure a quello del Corriere dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Napoli-Juventus mentre su internet.