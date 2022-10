VIDEO: Wrestler messicano soffre di convulsioni durante combattimento

Il messicano Dulce Gardenia ha subito un attacco convulsivo, quando ha ricevuto un forte impatto dal suo connazionale Ángel de Oro durante il combattimento per il World Tag Team Championship del World Wrestling Council. Tutto questo mentre il mondo del wrestling è ancora in lutto per la morte di Antonio Inoki.

Nell’incontro denominato “Notte dei Campioni“, tenutosi venerdì scorso all’Arena Mexico, gli attuali difensori del titolo, Niebla Roja e Ángel de Oro, hanno affrontato gli sfidanti Espíritu e Dulce Gardenia.

L’incidente è avvenuto negli ultimi minuti del match, quando Dulce Gardenia ha ricevuto un “Canadian Destroyer” (movimento che mira a portare la testa dell’avversario a terra) dalla terza corda del ring e ha iniziato ad avere convulsioni quando ha colpito la testa sul pavimento.

Tuttavia, il suo avversario non si è accorto della situazione e si è avventato sul corpo a terra per continuare il combattimento. E’ stato solo quando l’arbitro lo ha separato e ha chiesto l’assistenza medica che Ángel de Oro si è preoccupato chiamando anche lui i paramedici.

Pochi istanti dopo, Dulce Gardenia ha lasciato il posto su una barella, mentre il pubblico cantava il suo nome. Ecco il video youtube: