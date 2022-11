Due aerei si scontrano in aria durante uno spettacolo negli Stati Uniti (VIDEO)

Due aerei si sono scontrati in aria durante lo spettacolo aereo Wings Over Dallas tenutosi questo sabato al Dallas Executive Airport nello stato del Texas (USA). Le autorità locali precisano che l’incidente è avvenuto alle 13:25 (ora locale).

Uno degli aerei coinvolti è un bombardiere B-17. Il modello dell’altro velivolo? Un caccia Bell P-63 Kingcobra delle forze aeree dell’esercito degli Stati Uniti. Entrambi i modelli furono utilizzati durante la seconda guerra mondiale.

In un video condiviso sui social si vede come il piccolo aereo si sia scontrato con l’aereo grande durante una virata. La parte anteriore del B-17 si è rotta e le sue ali hanno preso fuoco all’impatto con il suolo, dopodiché si è potuta vedere una grande nuvola di fumo nero dal luogo, dove decine di persone stavano guardando lo spettacolo.

I servizi di emergenza attualmente non offrono informazioni sullo stato dei piloti. Inoltre, per ora non ci sono segnalazioni su possibili vittime a causa della caduta di detriti.