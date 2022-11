Cerimonia di chiusura “Portfolio Italia Gran Premio Fujifilm”

La FIAF annuncia la cerimonia di chiusura della 19a edizione di “Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm”, l’unica rassegna itinerante a livello mondiale che, attraverso una serie di tappe in tutta Italia, da maggio ad ottobre, tocca le più importanti manifestazioni nazionali di fotografia caratterizzate da incontri di lettura di portfolio. Ideata nel 2004 dalla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, “Portfolio Italia” è un’occasione unica per fotografi professionisti e non di esporre i propri portfolio ad una giuria di esperti lettori e professionisti del settore oltre che di potersi confrontare con altri fotografi e assistere a tutte le letture dei lavori in concorso.

­Nel corso della cerimonia conclusiva, che si terrà il prossimo sabato 26 novembre, verrà proclamato il Vincitore di questa 19a edizione, insieme ai due Autori secondi classificati ex-aequo, e verrà inaugurata la mostra “Un anno di Portfolio” con i ventidue portfolio finalisti (due per ogni singola tappa). Il vincitore riceverà in premio 1.500 euro; 500 euro a testa verranno invece assegnati ai due secondi ex-aequo. La mostra “Un anno di Portfolio” rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 8 gennaio 2023.

­

­I 22 lavori finalisti di Portfolio Italia 2022 si sono contraddistinti per aver saputo trattare, con ottima scelta estetica e compiutezza, il tema prescelto, utilizzando il mezzo fotografico come strumento di affermazione, denuncia o rievocazione. Così, ad esempio, in molti lavori si è scelto di raccontare, attraverso la fotografia, la dignità umana e l’uomo visto però al centro di un’inquietudine o un disagio. Anche il tema della sostenibilità e dell’intervento spesso dannoso dell’uomo sull’ambiente ha trovato spazio in molti dei lavori finalisti.

Infine, in alcuni portfolio il mezzo fotografico è stato utilizzato come attivatore di memoria o per compiere un reportage di un luogo. Tutte le tappe dell’edizione 2022 di Portfolio Italia hanno raggiunto livelli di partecipazione considerevoli, confermando l’importanza e il successo della manifestazione.