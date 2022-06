“Non ho intenzione di saltare per te”: uomo afroamericano annega negli Stati Uniti mentre 3 poliziotti lo guardano (VIDEO)

Un senzatetto afroamericano è annegato in un lago nello stato dell’Arizona (USA) mentre tre poliziotti, che si sono avvicinati a lui per interrogarlo su un presunto litigio con il suo partner, sono rimasti sulla riva a guardare senza intervenire: avrebbero ignorato le sue richieste di aiuto.

Secondo quanto riportato da una dichiarazione della stessa polizia, l’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 5 del mattino del 28 maggio, quando gli agenti stavano raccogliendo i nomi dell’uomo e della donna per vedere se entrambi avevano un mandato di cattura in sospeso.

Improvvisamente, Sean Bickings, 34 anni, ha scavalcato una recinzione di cinque piedi e si è tuffato in acqua, filmati della telecamera degli agenti diffusi dal dipartimento di polizia della città di Tempe e, successivamente, da vari media locali.

‘Vado a nuotare‘, ha dichiarato Bickings e gli ha chiesto se era libero di farlo. I poliziotti lo hanno avvertito che non gli era permesso tuffarsi nel lago.

Wow. Police officers refuse to save a life of a drowning man in Arizona. How sad is this one? Those officers should be fired. #ArizonaPolicehttps://t.co/QeBqAn3LdM — PurpleIris (@PurpleIris87) June 6, 2022

Le autorità non hanno pubblicato la registrazione completa a causa del suo contenuto sensibile, ma hanno fornito una trascrizione della tragedia. Quando l’uomo ha gridato che stava annegando, un ufficiale gli ha detto di aggrapparsi a un pilastro del ponte per rimanere a galla.

‘Non ho intenzione di saltare per te‘, ha detto un altro agente di polizia mentre Bickings ha ripetutamente affermato di non poter raggiungere il pilastro. ‘Per favore aiutami. Per favore, per favore, per favore’, implorò l’uomo, mentre anche la donna supplicava gli ufficiali di salvarle la vita. Quando un agente ha cercato di prendere una barca per salvare Bickings, era troppo tardi. Il suo corpo è stato recuperato dal lago poche ore dopo.

I tre agenti che hanno assistito all’annegamento sono in congedo amministrativo retribuito mentre si svolgono le indagini sull’incidente.