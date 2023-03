FBI ritrova in Messico bambina rapita da 5 anni negli USA

Dopo cinque anni, l’FBI ha ritrovato una bambina rapita in uno stato americano e portata in Messico. Aranza Maria Ochoa Lopez, di soli quattro anni al momento del rapimento, è stata vista l’ultima volta con la madre naturale in un centro commerciale della città di Vancouver.

La madre è stata arrestata in Messico nel 2019, ma la bambina è stata ritrovata solo nel febbraio di quest’anno a Michoacán. Ora Aranza ha otto anni ed è tornata negli Stati Uniti, dove la sua reintegrazione nella società sarà assistita dall’FBI.

La madre della bambina rapita è stata condannata a 20 mesi di prigione per rapimento e rapina di secondo grado e per interferenza nella detenzione della figlia, che era già stata affidata a una famiglia perché denunciati abusi. In un incontro supervisionato, la madre aveva chiesto di portare la bambina in bagno, ma invece l’aveva portata via in auto con un complice.