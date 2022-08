Auto papà in retromarcia, muore bambina di quasi 2 anni

TRAGEDIA NEL VENEZIANO – Una bimba di un anno e 8 mesi è stata travolta e uccisa dall’auto che faceva manovra in retromarcia nel giardino di casa. Al volante dell’automobile il papà che non si è accorto che la piccolina era dietro la macchina. La tragedia è accaduta a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano. I medici hanno tentato invano di rianimare la piccola, ma le lesioni dello schiacciamento sono apparse subito molto gravi e si è solo potuto constatare il decesso. Sono in corso indagini dei carabinieri sulla disgrazia.