L’FBI avrebbe sequestrato materiale sulle capacità nucleari di una nazione straniera nella Villa di Trump

Uno dei documenti riservati sequestrati dall’FBI nella residenza in Florida dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump descrive le capacità nucleari e le difese militari di una nazione straniera, secondo quanto riportato dal Washington Post.

Il quotidiano, citando fonti anonime che hanno familiarità con il caso, ha affermato che alcuni dei documenti trovati durante il raid alla residenza di Trump a Mar-a-Lago lo scorso agosto descrivono in dettaglio le operazioni top-secret statunitensi così attentamente osservate che molti alti funzionari della sicurezza nazionale non ne sono a conoscenza.

Questi tipi di documenti richiedono autorizzazioni speciali in base alla necessità di sapere, piuttosto che un’autorizzazione generica top-secret. Sono così altamente classificati che solo il presidente e alcuni membri del suo gabinetto o uno stretto funzionario di gabinetto potrebbero autorizzare altri funzionari del governo a conoscere i dettagli di questi programmi, affermano le fonti.

Secondo gli atti del tribunale del governo degli Stati Uniti, quest’anno l’FBI ha recuperato più di 300 documenti riservati da Mar-a-Lago: 184 in un set di 15 scatole inviate alla National Archives and Records Administration a gennaio, altri 38 consegnati dall’avvocato di Trump agli investigatori a giugno e più di 100 ulteriori documenti sequestrati nella perquisizione approvata dal tribunale il mese scorso.

È stato in quest’ultima serie di documenti che sono state trovate informazioni sulla preparazione di un governo straniero per la difesa nucleare, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. Queste persone non hanno identificato il Paese in questione, né hanno specificato dove nella magione Trump è stato trovato il documento. Tuttavia, fonti affermano che questi tipi di file sono generalmente tenuti sotto chiave, quasi sempre in una struttura di informazioni sicura e compartimentata, con un funzionario di controllo designato per monitorare attentamente la loro posizione.