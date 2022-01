Incendi nelle abitazioni a causa dei gatti

Il Metropolitan Fire & Disaster di Seoul ha diramato l’avviso agli abitanti dell’intera nazione:

“I vostri gatti potrebbero causare un incendio nelle abitazioni. In questi giorni continuano a essere segnalati incendi provocati da gatti. Consigliamo ai proprietari di animali domestici di prestare maggiore attenzione ai rischi d’incendio”.

Tra il gennaio del 2019 e il novembre del 2021, 107 incendi domestici sono stati appiccati dai felini. Ma come agiscono? Si ritiene, riporta il Korea Herald, che con le zampe riescano ad accendere i fornelli elettrici in cucina e nella metà dei casi i proprietari non sono in casa.

Sempre nella nota diramata dal dipartimento viene consigliato di rimuovere oggetti infiammabili, come i tovaglioli, dalle zone direttamente adiacenti ai fornelli e di utilizzare, se già in possesso, la funzione blocco automatico delle piastre elettriche.

Se da un lato nessun umano è rimasto vittima di questo tipo d’incendi, nella maggior parte dei casi i gatti restano intossicati o vittime delle loro stesse azioni.