Scopre una testa di pollo fritto nella sua scatola di crocchette KFC

Un cliente della Kentucky Fried Chicken, (KFC), una catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, ha trovato una testa di pollo intera nel suo ordine in Inghilterra.

Questa settimana, una cliente ha avuto la spiacevole sorpresa di scoprire una testa di pollo nella sua scatola di crocchette che aveva ordinato da uno dei Kentucky Fried Chicken a Twickenham, in Inghilterra. Disgustata, la cliente di nome Gabrielle ha condiviso una foto della sua macabra scoperta sui social network.

“Siamo rimasti sinceramente sorpresi da questa foto. Da quando Gabrielle ci ha contattato, stiamo cercando di scoprire come sia potuto accadere“, ha affermato un rappresentante dell’azienda americana in una dichiarazione diffusa dal New York Post.

KFC ha assicurato che tutta la sua forza lavoro e i suoi partner erano stati informati di questo problema al fine di rafforzare i controlli in ogni fase della produzione.

“Quello che è successo è incredibilmente raro, ma è un problema che prendiamo molto sul serio: abbiamo già messo in atto misure aggiuntive con i nostri fornitori e abbiamo formato le nostre squadre per evitare che si ripeta”, ha concluso l’uomo contattato dal quotidiano americano.

Il marchio specializzato in pollo fritto ha dichiarato di aver contattato l’insoddisfatta cliente per risarcirla del danno subito.