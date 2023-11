Elon Musk annuncia una “denuncia termonucleare” contro Media Matters for America

Il miliardario Elon Musk, proprietario della società X Corp che gestisce la piattaforma di social media X (precedentemente Twitter), ha annunciato sabato scorso sul suo account che lunedì presenterà una “denuncia termonucleare” contro l’organizzazione Media Matters for America e tutti coloro che “hanno cospirato in questo attacco fraudolento” alla sua azienda.

Elon Musk ha fatto queste dichiarazioni poco dopo che le principali aziende statunitensi hanno sospeso le loro pubblicità sul sito. “Questi gruppi [come Media Matters] cercano di utilizzare la loro influenza per attaccare le nostre fonti di reddito ingannando gli inserzionisti su X”, ha dichiarato in un comunicato che accompagna la sua pubblicazione.

L’articolo di Media Matters

Il gruppo di sorveglianza dei media e dei giornalisti liberal statunitense, Media Matters, ha pubblicato giovedì scorso una storia che, secondo Musk, “distorceva completamente l’esperienza reale dell’utente su X, in un altro tentativo di minare la libertà di espressione e ingannare gli inserzionisti”.

“Mentre il proprietario di X, Elon Musk, continua il suo declino verso le teorie cospiratorie antisemite e nazionaliste bianche, la sua piattaforma di social media ha continuato a inserire annunci di importanti marchi come Apple, Bravo (NBCUniversal), IBM, Oracle e Xfinity (Comcast) accanto a contenuti che promuovono Adolf Hitler e il suo Partito Nazista”, si legge in un estratto della pubblicazione su Media Matters, scritto dal giornalista Eric Hananoki.

L’articolo afferma che la CEO di X, Linda Yaccarino, ha cercato di rassicurare le aziende affermando che “i marchi sono ora ‘protetti dal rischio di essere accanto a’ contenuto potenzialmente tossico”, ma ciò non vale almeno per cinque marchi importanti. A questo punto, l’autore ha fornito screenshot su X che mostravano annunci di Apple, Bravo, Oracle, Xfinity e IBM accanto a pubblicazioni che promuovono Hitler e il suo Partito Nazista.

“Media Matters ha creato un account alternativo e ha selezionato le pubblicazioni e la pubblicità che apparivano sulla timeline dell’account per disinformare gli inserzionisti sulla posizione delle loro pubblicazioni”, si legge nel comunicato diffuso da Musk.

“Una volta selezionato il loro feed, hanno aggiornato ripetutamente le loro linee del tempo per trovare un raro caso in cui gli annunci venivano pubblicati accanto al contenuto che avevano scelto di seguire. I nostri registri indicano che hanno forzato un risultato in 13 volte la quantità di annunci pubblicati rispetto alla media degli annunci pubblicati per un utente di X”, prosegue il comunicato di X Corp.

Sostiene X per proteggere la libertà di espressione

Il rapporto di X Corp conclude sottolineando che, soprattutto, “inclusi i profitti, X lavora per proteggere il diritto del pubblico alla libertà di espressione. Ma affinché l’espressione sia veramente libera, dobbiamo anche avere la libertà di vedere o sentire cose che alcune persone potrebbero considerare offensiva. Crediamo che tutti abbiano il diritto di prendere le proprie decisioni su cosa leggere, guardare o ascoltare, perché questa è la potenza della libertà di espressione”.

Esodo massiccio di aziende dopo un tweet “antisemita”

Grandi aziende come Apple, IBM e Lionsgate hanno deciso di sospendere le loro pubblicità su X, dopo che Musk ha supportato giovedì scorso un post che affermava che membri della comunità ebraica stavano alimentando l’odio contro i bianchi. Anche Walt Disney e Warner Bros Discovery hanno annunciato l’esodo dalla piattaforma. La Casa Bianca ha condannato il suo messaggio e l’ha accusato di fare una “orribile promozione” dell'”odio antisemita”.