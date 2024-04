Elon Musk minaccia di sospendere gli utenti che praticano l’Engagement Farming

Il CEO di X (precedentemente Twitter), Elon Musk, ha sollevato un’allerta riguardo alla pratica dell’engagement farming e ha minacciato azioni punitive nei confronti degli utenti che la praticano, se non verranno adottate misure correttive. In un post pubblicato su X, Musk ha chiarito:

“Tutti gli account che si avvalgono dell’engagement farming saranno sospesi e rintracciati fino alla loro origine“.

La dichiarazione di Musk ha scatenato una reazione considerevole, con numerosi utenti che hanno accolto con favore l’ultima presa di posizione del magnate.

“Se questo significa sospendere gli account che continuamente rispondono agli account di grandi dimensioni inviando spam su contenuti non correlati, sarebbe fantastico! Mi manca il tempo in cui le risposte erano in relazione ai post originali”, ha commentato un utente.

“Finalmente! Questo è ciò che stavamo tutti aspettando. Grazie”, ha aggiunto un altro.

Inoltre, il post di Musk ha suscitato diverse domande tra gli utenti riguardo all’engagement farming.

Cos’è l’engagement farming e chi sono gli utenti che ne fanno uso

L’engagement farming è una pratica mediante la quale si cerca di ottenere un maggiore coinvolgimento sui social media. Per esempio, questo può avvenire attraverso la partecipazione a vari spazi di discussione su Twitter contemporaneamente, senza apportare alcun contributo rilevante, ma solo per aumentare la visibilità.

Questo metodo è ampiamente adottato dagli utenti con lo scopo di ottenere più follower, Mi Piace, commenti e retweet sui social media al fine di accrescere la propria presenza online.

Chi sono gli utenti che praticano l’engagement farming?

Solitamente si tratta di influencer che si uniscono in gruppi, composti principalmente da altri influencer emergenti, per interagire reciprocamente con i contenuti degli altri. Ad ogni post pubblicato da un membro del gruppo, gli altri membri sono tenuti a apprezzare e commentare il post in cambio, spesso utilizzando servizi di messaggistica come i DM di Instagram o Whatsapp. Questa pratica mira a creare l’illusione di un pubblico estremamente coinvolto e a manipolare gli algoritmi dei social media.

Tale strategia può anche rendere questi utenti più attraenti per i marchi, poiché sembra che i loro contenuti generino un grande coinvolgimento, quando in realtà sono semplicemente sostenuti dai membri del loro gruppo.

Perché l’engagement farming è sotto scrutinio

Innanzitutto, il coinvolgimento generato dall’engagement farming proviene principalmente dai membri del gruppo, il che significa che non aggiunge un valore significativo ai post o ai prodotti promossi.

In secondo luogo, gli algoritmi dei social media si stanno evolvendo per individuare e penalizzare i post e i creatori che fanno parte di questi gruppi.

Infine, nonostante il coinvolgimento generato artificialmente, il valore intrinseco del contenuto non cambia. Anche se un post riceve molti Mi Piace e commenti grazie all’engagement farming, se il contenuto non è interessante o di qualità, verrà comunque ignorato dagli utenti genuini.