Fujifilm Rivoluziona il Mondo della Fotografia: Novità per la Gamma GFX e la Serie X

Fujifilm, leader nel settore della tecnologia fotografica, presenta oggi una serie di innovazioni che rivoluzioneranno il modo in cui i fotografi professionisti e gli appassionati vivono la loro arte. Con l’introduzione di nuove fotocamere e obiettivi, la gamma GFX e la serie X si arricchiscono di strumenti all’avanguardia che promettono qualità d’immagine senza pari e una versatilità senza precedenti.

Fujifilm GFX100S II: Potenza e Leggerezza si fondono

Il fiore all’occhiello di questa nuova ondata di innovazione è la FUJIFILM GFX100S II. Questa fotocamera, pensata per i fotografi professionisti e gli amatori evoluti, offre una potenza senza precedenti con il sensore da 102MP high-speed Il, un potente IBIS e un sistema di autofocus ad alta precisione. Questa combinazione garantisce una qualità d’immagine straordinaria in un corpo leggero e portatile. La GFX100S II sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2024, con un prezzo suggerito al pubblico di 5.595,00 euro IVA inclusa.

Fujinon GF500mmF5.6 R LM OIS WR: Obiettivo Super-Tele di eccellenza

Accompagnando la GFX100S II, Fujifilm introduce anche l’obiettivo super-tele Fujinon GF500mmF5.6 R LM OIS WR. Con una lunghezza focale massima di 500mm, questo obiettivo è il più lungo della gamma GF. In combinazione con il FUJINON Teleconverter GF1.4X TC WR, può estendere la sua lunghezza focale fino a 700mm, offrendo un’incredibile versatilità ai fotografi. Nonostante le sue prestazioni da professionista, il peso contenuto di circa 1.375g garantisce una portabilità senza pari. Il GF500mmF5.6 R LM OIS WR sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2024 al prezzo di 3.965,00 euro IVA inclusa.

Fujifilm X-T50: Versatilità e Prestazioni in un corpo compatto

Passando alla Serie X, Fujifilm presenta la X-T50, una fotocamera digitale mirrorless che unisce versatilità e prestazioni in un corpo compatto e leggero. Dotata di un sensore X-Trans™ CMOS 5 HR retroilluminato da 40,2 megapixel, il motore di elaborazione delle immagini ad alta velocità “X-Processor 5” e una funzione di stabilizzazione dell’immagine IBIS a 5 assi, la X-T50 è pronta a soddisfare le esigenze di qualsiasi fotografo. Inoltre, grazie alla ghiera di Simulazione Pellicola esclusiva, offre opzioni creative senza limiti. La X-T50 sarà disponibile dalla seconda metà di giugno 2024 in tre varianti di colore (BLACK, SILVER e CHARCOAL SILVER) ai seguenti prezzi suggeriti al pubblico IVA inclusa:

X-T50 BODY: 1.529,99 euro

X-T50 KIT 16-50mm: 1.929,99 euro

X-T50 KIT 15-45mm: 1.679,99 euro

Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR: Il nuovo Zoom Standard

Infine, Fujifilm presenta il nuovo zoom standard della linea di obiettivi XF, il Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR. Questo obiettivo eccelle in ogni situazione di ripresa grazie alla sua combinazione di prestazioni ad alta risoluzione e design compatto e leggero. Resistente agli agenti atmosferici e alle basse temperature fino a -10°C, copre una gamma di lunghezze focali che va dal grandangolo 16mm al medio tele 50mm. Il Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR sarà disponibile da giugno 2024 al prezzo di 849,99 euro IVA inclusa.

Fujifilm, punto di riferimento nel mondo della fotografia digitale

Con queste nuove aggiunte alla sua gamma di prodotti, Fujifilm conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e di alta qualità per soddisfare le esigenze dei fotografi più esigenti. Dalla potente GFX100S II alla versatile X-T50, passando per gli obiettivi di eccellenza come il GF500mmF5.6 R LM OIS WR e il XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR, Fujifilm continua a essere un punto di riferimento nel mondo della fotografia digitale.

Foto Credits: Ufficio stampa Imaging Solution Business Division Fujifilm.