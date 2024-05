Automobili: Class Action Codacons contro Citroen

La Citroen ha avviato una campagna di richiamo per problemi agli airbag su modelli C3 e DS3, coinvolgendo oltre 605mila auto in vari Paesi, con ritardi nelle riparazioni a causa della mancanza di pezzi di ricambio. Questa situazione ha generato proteste da parte di automobilisti e carrozzerie, portando il Codacons a preparare una class action per ottenere risarcimenti e sanzioni contro Citroen per la gestione inefficace del richiamo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Codacons via email. Vediamo nei dettagli questa importante notizia.

Citroen lancia una massiccia campagna di richiamo per problemi agli airbag

La casa automobilistica Citroen si trova al centro di una controversia a seguito del lancio di una vasta campagna di richiamo che coinvolge i modelli Citroen C3 e DS3. Il problema riguarda i dispositivi di sicurezza attiva, in particolare gli airbag, che presentano gravi difetti produttivi. L’Associazione degli Autotrasformatori Italiani, nota come Federcarrozzieri, ha sollevato l’allarme sulla situazione, raccogliendo le lamentele di numerosi automobilisti in Italia.

Richiami urgenti per gravi problemi di sicurezza

Citroen ha iniziato a inviare comunicazioni ai proprietari dei veicoli interessati, esortandoli a sospendere immediatamente l’utilizzo delle automobili a causa dei pericolosi difetti riscontrati nei dispositivi di gonfiaggio degli airbag. La società Takata, responsabile della produzione degli airbag, è al centro delle critiche in quanto le sostanze chimiche utilizzate potrebbero deteriorarsi nel tempo, aumentando il rischio di lesioni gravi o addirittura morte in caso di collisione.

Dimensione del problema e ritardi nelle riparazioni

Questa campagna di richiamo coinvolge oltre 605mila veicoli C3 e DS3 in una ventina di Paesi, inclusa l’Italia, e riguarda le auto prodotte nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019. I proprietari sono stati invitati a prenotare un appuntamento presso un centro autorizzato per le riparazioni e ad astenersi dall’utilizzare le vetture in attesa dei necessari interventi.

Tuttavia, secondo quanto segnalato da Federcarrozzieri, i tempi per le riparazioni sono considerevolmente allungati a causa della carenza di pezzi di ricambio. Questa situazione sta causando notevoli disagi sia agli automobilisti, costretti a sospendere l’utilizzo delle proprie vetture, sia alle carrozzerie, che devono fronteggiare una domanda improvvisa di riparazioni con risorse limitate.

Reazioni e azioni legali: class action contro Citroen

Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, ha condannato fermamente questa situazione, definendola inaccettabile. Ha esortato Citroen a intervenire prontamente, fornendo alle carrozzerie i pezzi di ricambio necessari per eseguire le riparazioni e risolvere la problematica in modo tempestivo.

Parallelamente, il Codacons sta preparando una class action contro Citroen, mirando a proteggere i diritti dei consumatori colpiti da questa situazione. L’organizzazione intende ottenere un adeguato risarcimento per i danni subiti dagli automobilisti a causa dei ritardi nelle riparazioni e della gestione inefficace della campagna di richiamo da parte della casa automobilistica.

Come ottenere ulteriori informazioni

Per coloro che sono interessati ad approfondire la questione o che desiderano ricevere ulteriori informazioni, il Codacons ha reso disponibile un canale di contatto tramite e-mail all’indirizzo [email protected].