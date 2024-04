NCLA vs SEC: Controversia sulla Raccolta Dati Finanziari negli USA

La Nuova Alleanza per le Libertà Civili (NCLA), un’organizzazione americana senza scopo di lucro e non partitica, ha recentemente annunciato di aver intentato una causa contro la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, sostenendo che l’agenzia sta conducendo una sorveglianza massiccia e raccogliendo dati in modo illegale da ogni singolo investitore del mercato azionario.

La più grande raccolta dati nella storia

I querelanti, che hanno presentato la loro causa presso il Tribunale del Distretto Ovest del Texas, sostengono che il Consolidated Audit Trail (CAT) della SEC è la più grande raccolta massiccia di dati finanziari personali ordinati dal governo nella storia degli Stati Uniti.

Essi chiedono che la SEC sia obbligata a far sì che broker, borse, agenzie di compensazione e sistemi commerciali alternativi catturino e inviino informazioni dettagliate sulle operazioni di ogni investitore nei mercati statunitensi a un database centralizzato.

Le parti coinvolte ritengono che questo sia il più grande database di valore mai creato e la più massiccia base di dati governativi di qualsiasi tipo al di fuori dell’Agenzia di Sicurezza Nazionale (NSA). Affermano inoltre che l’agenzia e i regolatori privati possano accedere sempre a questa base e che la SEC non abbia l’autorità legale per farlo.

Attività considerate illegali

La nuova causa valuta la registrazione dei dati da parte della SEC come “illegale“. Segnalano inoltre che la SEC mette a rischio gravemente i dati finanziari degli Stati Uniti a causa di violazioni della sicurezza informatica, accumulando tutti questi dati su un’unica base di dati governativa.

Poiché il Congresso non ha mai autorizzato la SEC a istituire un sistema di sorveglianza e copia dei dati, la NCLA sostiene che l’agenzia ha violato:

l’Articolo I della Costituzione, il Quarto Emendamento, il Quinto Emendamento, e la libertà di associazione ed espressione dei dati della Prima Emendamento.

Inoltre, accusa anche la SEC di violare la Legge di Procedura Amministrativa.

Dichiarazioni della NCLA

Peggy Little, consulente principale nelle controversie della NCLA, ha dichiarato che il CAT della SEC non ha precedenti nella storia. Nel confiscare tutti i dati finanziari di tutti gli investitori degli Stati Uniti che operano sulle borse statali, la SEC ha un potere di sorveglianza e controllo che si appropria di miliardi di dollari senza la minima autorità del Congresso. Questo CAT deve essere estirpato dalla radice.

“Per creare il Consolidated Audit Trail, la SEC ha eliminato venerabili garanzie costituzionali che proteggono le informazioni private dei cittadini dal governo. Questo nuovo database traccia gli investimenti effettuati da oltre 100 milioni di cittadini che non hanno fatto nulla di sbagliato”, ha affermato l’avvocato litigante Andrew Morris. Mark Chenoweth, presidente della NCLA, ha commentato che il CAT è solo l’ultimo esempio di un’agenzia che reclama il potere di fare qualcosa che il Congresso non ha mai approvato.