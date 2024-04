Potenziamento di Galileo 100 aggiudicato a E4 Computer Engineering

E4 Computer Engineering, azienda italiana all’avanguardia nel settore delle soluzioni hardware e software per l’Intelligenza Artificiale, l’High-Performance Computing (HPC), il Quantum Computing (QC), il Cloud Computing e la Data Analytics, ha vinto la gara per il potenziamento di Galileo 100. Questo supercomputer, gestito dal Consorzio Interuniversitario CINECA, rappresenta un sistema cloud Tier-1 per la ricerca scientifica pubblica, servendo oltre 5000 utenti.

Potenziamento di Galileo 100: Obiettivi e Impatti

Attraverso questa competizione, CINECA mira a migliorare ed estendere i servizi offerti dalla propria infrastruttura HPC. Tra i requisiti principali figura l’aumento di almeno 10 volte delle vCPU disponibili per i servizi VM, il bilanciamento tra il numero crescente di vCPU e uno storage adeguato, nonché l’implementazione di un’infrastruttura di storage multiprotocollo per la conservazione dei dati a lungo termine e l’elaborazione interattiva.

Secondo Sanzio Bassini, direttore del Dipartimento di supercalcolo del consorzio interuniversitario CINECA, questo progetto rappresenta un notevole avanzamento e una significativa diversificazione delle risorse computazionali disponibili per i ricercatori italiani ed europei. Il potenziamento di Galileo 100 si propone di offrire una nuova infrastruttura cloud per la ricerca su scala nazionale ed europea, con risorse computazionali e flessibilità sufficienti per supportare efficacemente progetti scientifici di frontiera.

Collaborazione Strategica: E4, Dell e VAST Data

Per rispondere a queste esigenze, gli ingegneri di E4 hanno sviluppato una soluzione basata su OpenStack e hanno individuato in Dell il partner ideale per la fornitura delle componenti hardware. Dell, rinomato a livello globale nel campo dell’HPC, ha fornito le componenti hardware necessarie, tra cui i nodi CPU Dell PowerEdge HS7710 e i nodi GPU Dell PowerEdge R760xa, dotati di GPU Nvidia L40s e Nvidia A30 PCIe.

Cosimo Damiano Gianfreda, CEO di E4 Computer Engineering, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Dell e VAST Data per la realizzazione di questa soluzione. Insieme, hanno dato vita a un processo di co-design che ha portato alla creazione di una proposta in grado di soddisfare le esigenze di CINECA, superando i requisiti della gara stessa.

Ruolo Chiave di VAST Data nella Gestione dei Dati

Inoltre, durante la fase di definizione della proposta, si è unita al progetto VAST Data, specializzata in soluzioni AI per la gestione dei dati ad alte prestazioni. La piattaforma VAST Data permetterà a CINECA di creare, gestire e proteggere un datalake multiprotocollo da 50 petabyte, connesso a diverse infrastrutture di calcolo e al supercomputer europeo Leonardo.

Roberto Dognini, Direttore delle Vendite Regionali Italia di VAST Data, ha sottolineato l’orgoglio nel supportare CINECA nella sua missione di promuovere progetti di ricerca e innovazione in Italia e in Europa nel campo delle scienze computazionali.

Conclusioni

In sintesi, il potenziamento di Galileo 100 rappresenta un passo significativo nel campo dell’High-Performance Computing. Grazie alla collaborazione tra E4 Computer Engineering, Dell e VAST Data, CINECA sarà in grado di offrire risorse computazionali all’avanguardia per supportare progetti scientifici di rilevanza nazionale ed europea, contribuendo all’innovazione scientifica e tecnologica in Italia e nel mondo.

Informazioni su E4 Computer Engineering

E4 Computer Engineering progetta e realizza soluzioni ad altissimo contenuto tecnologico per Cluster HPC, Cloud, Data Analytics, Intelligenza Artificiale e Hyper-Converged Infrastructure. L’azienda collabora con i principali centri di ricerca nazionali e internazionali ed è coinvolta in progetti di livello europeo in ambito HPC e AI. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.e4company.com.

Informazioni su CINECA

CINECA è il maggiore centro di calcolo in Italia, offrendo supporto alle attività di ricerca della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni. Fondata nel 1969, CINECA è un consorzio interuniversitario senza scopo di lucro che conta oltre 100 enti pubblici di ricerca. Per maggiori dettagli, visita il sito www.cineca.it.