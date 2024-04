Stati Uniti: Congresso estende la controversa Legge sulla Sorveglianza senza Mandato

Il presidente Joe Biden ha ratificato la continuazione di uno degli strumenti più controversi nell’arsenale di sorveglianza degli Stati Uniti: la sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Questa disposizione consente alle agenzie di intelligence di raccogliere informazioni senza mandato, concentrando la loro attenzione su obiettivi stranieri, anche se con ripercussioni significative per i cittadini americani.

Contesto e decisioni urgenti

Il rinnovo dell’articolo 702, in scadenza, è stato approvato con voto serrato al Senato (60-34). Questo segmento della FISA, istituito per la prima volta nel 2008 e rinnovato più volte, è stato oggetto di dibattito continuo a causa delle sue implicazioni per la privacy delle persone negli Stati Uniti e del suo potenziale per catturare le comunicazioni degli americani che interagiscono con gli stranieri. La decisione di prorogarlo solo per due anni invece che per cinque riflette una concessione alle preoccupazioni espresse da vari settori circa la sua portata e la sua supervisione.

In che modo la Sezione 702 influisce su chi di noi vive al di fuori degli Stati Uniti

L’estensione da parte degli Stati Uniti della Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) potrebbe avere diverse implicazioni significative per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti, anche se non sono cittadini statunitensi. Qui descrivo in dettaglio alcuni dei possibili impatti:

1. Sorveglianza delle comunicazioni internazionali

La sezione 702 consente alle agenzie di intelligence statunitensi di raccogliere grandi quantità di comunicazioni elettroniche senza mandato. Ciò include e-mail, telefonate, messaggi istantanei e altro, purché si ritenga che una delle parti della comunicazione sia al di fuori degli Stati Uniti. Ciò significa che chiunque al di fuori degli Stati Uniti che comunica con qualcuno all’interno del Paese potrebbe essere soggetto alla sorveglianza.

2. Archiviazione dei dati su server statunitensi

Molte aziende internazionali utilizzano server con sede negli Stati Uniti o sono di proprietà di società statunitensi. Le informazioni archiviate su questi server possono essere raccolte ai sensi della Sezione 702, indipendentemente dalla nazionalità del proprietario dei dati.

3. Cooperazione con gli enti locali

Gli Stati Uniti collaborano spesso con altre agenzie di intelligence a livello internazionale. Le informazioni raccolte ai sensi della Sezione 702 possono essere condivise con governi e agenzie di altri paesi, estendendo così il loro impatto ai cittadini di paesi terzi che potrebbero non essere direttamente monitorati dagli Stati Uniti, ma i cui dati finiscono nelle mani del loro governo locale.

4. Implicazioni per le imprese e le imprese

Le aziende che operano a livello globale e comunicano frequentemente con partner o clienti negli Stati Uniti potrebbero essere interessate se le loro informazioni sensibili vengono raccolte e analizzate. Ciò potrebbe avere un impatto sulle decisioni aziendali, sulle negoziazioni e sulle strategie di privacy dei dati.

5. Percezioni e relazioni internazionali

L’estensione delle capacità di sorveglianza come la Sezione 702 può generare sfiducia tra i paesi e influenzare le relazioni internazionali. Cittadini e governi stranieri potrebbero considerare questa sorveglianza come una violazione della loro sovranità e privacy, che potrebbe portare a tensioni diplomatiche o all’implementazione di normative più severe per le società americane all’estero.

Sorveglianza e privacy

Sebbene lo scopo dichiarato della Sezione 702 sia la protezione della sicurezza nazionale attraverso la sorveglianza delle comunicazioni di obiettivi stranieri, la capacità di raccogliere dati sulle comunicazioni che includono cittadini statunitensi ha sollevato allarmi sulle violazioni della privacy. L’American Civil Liberties Union (ACLU) è stata particolarmente esplicita, descrivendo l’approvazione della legge come ‘profondamente deludente’ e avvertendo di un’espansione delle capacità di sorveglianza del governo senza controlli adeguati.

In un contesto globale, iniziative simili sono state implementate in paesi come il Regno Unito con il suo ‘Investigatory Powers Act‘ che consente anche alcuni tipi di sorveglianza senza mandato. Il confronto evidenzia un trend in crescita ma anche una preoccupazione generale sull’equilibrio tra sicurezza e privacy.

Nonostante l’approvazione, diversi senatori hanno assicurato che lavoreranno per rivedere ed eventualmente riformare gli aspetti più controversi della legge nel prossimo futuro. Queste promesse indicano una possibile evoluzione delle politiche di sorveglianza in risposta alle crescenti preoccupazioni sui diritti civili.

Il rinnovo della Sezione 702 evidenzia la costante tensione tra esigenze di sicurezza nazionale e tutela delle libertà civili, questione che sarà sempre presente nella nostra vita quotidiana.