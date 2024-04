Trattamento Crudele: Animali in Viaggio verso il Medio Oriente

Una nuova inchiesta condotta da Animal Equality e Animal Welfare Foundation svela il trattamento spietato inflitto agli animali durante il loro trasporto dalla Spagna al Medio Oriente, dove vengono poi macellati con crudeltà. La questione solleva gravi preoccupazioni sul benessere degli animali e sollecita richieste di azioni concrete da parte delle autorità competenti.

L’Inchiesta: Viaggio Dagli Allevamenti Spagnoli ai Macelli del Medio Oriente

L’indagine documenta il percorso degli animali, dai loro allevamenti in Spagna attraverso i porti di Tarragona e Cartagena fino ai macelli nel Medio Oriente. In particolare, emerge una situazione allarmante riguardo alle pratiche di macellazione brutali e crudeli nei mattatoi libanesi, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire il rispetto e il benessere degli animali.

La Richiesta di Vietare le Esportazioni: Una Voce per il Benessere Animale

Animal Equality e Animal Welfare Foundation sollecitano la Commissione europea e al governo italiano a vietare l’esportazione di animali vivi verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione europea. L’obiettivo è porre fine a una pratica che causa sofferenze estreme agli animali e viola gli standard internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) di benessere animale, proteggendo milioni di animali da abusi e crudeltà durante i loro viaggi.

I numeri

Nel 2022, 1.567.609.944 di animali, tra ovini, bovini, polli e suini sono stati trasportati vivi in tutta l’Unione europea e dall’Europa verso Paesi extraeuropei. Gli animali che vengono maggiormente trasportati vivi e venduti al di fuori dei Paesi Ue sono:

Polli: esportati soprattutto da Germania (19%) e Paesi Bassi (31%)

Bovini: esportati principalmente da Francia (33%), Germania (19%) e Paesi Bassi (9%)

Ovini: esportati soprattutto da Spagna (28%), Romania (27%) e Francia (17%)

Suini: esportati prevalentemente da Danimarca (48%) e Paesi Bassi (29%)

Dei 9.753.820 ovini, suini e bovini destinati a riproduzione, ingrasso e macellazione che l’Ue ha esportato verso Paesi terzi, la maggior parte è stata trasportata via terra e via mare in Giordania, Regno Unito, Libia, Arabia Saudita, Libano e Turchia. All’interno della stessa Unione europea sono stati trasportati invece 41.110.835 ovini, bovini e suini destinati principalmente a scopi diversi dall’allevamento.