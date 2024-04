Un Nuovo Approccio al Riconoscimento dei Danneggiati da Malasanità

In campo giuridico, emerge una nuova prospettiva nel trattamento dei danneggiati da malasanità: la considerazione del danno da depressione come parte integrante della liquidazione complessiva delle lesioni alla salute. L’ordinanza 10787/2024 della terza sezione civile della Cassazione, resa pubblica il 22 aprile 2024, sottolinea l’importanza di valutare attentamente il danno psichico come una categoria autonoma del pregiudizio biologico. In particolare, il caso di una paziente che ha riportato lesioni dopo un intervento di artroscopia al menisco evidenzia la necessità di una valutazione approfondita e personalizzata del danno morale, al di là delle sole conseguenze fisiche.

Il Riconoscimento del Danno Psichico: Una Nuova Prospettiva

La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nel panorama giuridico italiano. Essa riconosce che il danno psichico, quale sintomo di una lesione alla salute, non può essere liquidato in base a una percentuale rispetto al danno biologico, ma richiede un’analisi autonoma e dettagliata. Nel caso specifico, la paziente ha manifestato un disturbo di adattamento di tipo cronico a seguito delle complicazioni post-operatorie, evidenziando la trasformazione della sofferenza soggettiva in una condizione psicologica patologica.

Un’Approfondita Valutazione Medico-Legale

Secondo quanto riportato dalla Cassazione, è fondamentale effettuare una valutazione medico-legale completa delle menomazioni che influenzano il benessere complessivo del paziente. Questa valutazione deve tener conto delle normali ripercussioni sullo svolgimento delle attività quotidiane, ma anche delle conseguenze più peculiari e anomale che richiedono un trattamento personalizzato. Inoltre, la corte sottolinea l’importanza che il danneggiato allega e provi tempestivamente tali conseguenze per ottenere un risarcimento adeguato.

Implicazioni Pratiche e Giuridiche

Questa nuova prospettiva giuridica ha importanti implicazioni sia per i pazienti danneggiati che per gli operatori sanitari e gli enti ospedalieri. Essa richiede una maggiore attenzione nella valutazione del danno da parte dei professionisti medico-legali, che devono essere in grado di riconoscere e quantificare adeguatamente il danno psichico. Allo stesso tempo, solleva la questione della responsabilità degli ospedali e dei chirurghi nel prevenire e gestire le complicazioni post-operatorie, al fine di ridurre al minimo il rischio di danni alla salute dei pazienti.

In conclusione, l’ordinanza della Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei pazienti danneggiati da malasanità, riconoscendo la complessità e l’importanza del danno psichico nel processo di liquidazione dei danni. Tale decisione solleva importanti questioni etiche e pratiche che richiedono un’attenta considerazione da parte degli attori coinvolti nel sistema sanitario e giuridico italiano.