Offertasuper.it: la piattaforma per risparmiare sulle utenze Internet, Luce e Gas

Contro il caro prezzo delle utenze, nasce la nuova PIATTAFORMA di selezione delle tariffe Internet, Luce e Gas, che pone le esigenze degli utenti al centro. Offertasuper.it, progetto creato dalla società Sales Performance, offre consulenze personalizzate con esperti di tariffe per un risparmio annuale fino a 500 euro per famiglia.

Nel 2022, il costo delle utenze domestiche è aumentato drasticamente. Secondo l’indagine dell’Istituto Demoskopika, il prezzo delle bollette di Luce e Gas è cresciuto in media del 120,8%, corrispondente a 1.516 euro. L’aumento delle tariffe di connessione Internet è stato inferiore, ma comunque un peso per le tasche degli italiani.

Ad aprile, ARERA ha annunciato sconti fino al 50% per l’elettricità, ma non per tutti. “Navigare tra i vari operatori e tariffe non è facile, soprattutto per chi ha poco tempo per controllare i dettagli e le condizioni contrattuali di ogni offerta. – commenta Marco Masi, fondatore di Offertasuper.it – Da qui nasce l’idea di creare un servizio che possa aiutare gli utenti a prendere decisioni consapevoli e a risparmiare fino a 500 euro l’anno.”

Offertasuper.it, insieme al suo team, ha creato uno strumento online per scegliere il fornitore energetico e Internet in modo consapevole. In questo modo, si può rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte del momento e individuare la soluzione migliore per il proprio caso specifico.

La società può contare sull’esperienza e la professionalità accumulata negli anni da Sales Performance, che mette al centro l’assistenza al cliente e l’ascolto delle sue esigenze. Offertasuper.it mette a disposizione dei consulenti esperti, che effettuano una valutazione precisa e personalizzata dopo un’attenta analisi dei consumi, delle necessità e delle offerte disponibili sul mercato.

Il team è in grado di fornire informazioni sulla velocità di navigazione o sulla spesa effettiva, chiarire tutti i dubbi in merito alle offerte e fare un’analisi dettagliata basata sui consumi reali del singolo caso.