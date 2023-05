Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming | Champions League

La semifinale più attesa di sempre della UEFA Champions League tra Milan e Inter si svolgerà mercoledì 10 maggio e sarà trasmessa in diretta su Prime Video dalle ore 19:30 con calcio d’inizio alle 21:00 taliane. Il pre-partita di Prime Video vedrà Andriy Shevchenko e Samuel Eto’o come ospiti d’eccezione. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e la VAR Room sarà gestita da Gianpaolo Calvarese. Gli highlights della partita saranno disponibili on demand su Prime Video a partire dalle 23:00 di mercoledì 10 maggio. Il match e lo show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi nell’abbonamento Amazon Prime. La partita sarà trasmessa in forma gratuita su TV8.