Bambino ucciso da leonessa allo zoo di Gaza

Un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato morso alla testa da una leonessa allo zoo di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Secondo la famiglia del bambino, quest’ultimo avrebbe scavalcato la recinzione per raggiungere la gabbia, mentre, secondo altri, sarebbe stato attaccato fuori dalla recinzione.

Lo zoo era già stato al centro di scandali per le pessime condizioni degli animali ospitati, fra cui la fame e la sete, e la morte di alcuni di essi. L’organizzazione Four Paws aveva salvato nel 2019 47 animali, fra cui cinque leoni, dallo zoo. Numerose sono le strutture private che ospitano animali in pessime condizioni nella zona.