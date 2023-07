Bimba muore di sete dopo essere stata lasciata sola in casa per 10 giorni: madre arrestata

TRAGEDIA NEGLI USA – Una madre di Cleveland, Ohio, è stata arrestata dopo aver lasciato sua figlia di un anno e mezzo sola in casa per 10 giorni senza acqua, causandone la morte per estrema disidratazione. La madre, che era in viaggio a Puerto Rico e Detroit, ha ammesso di aver lasciato a casa la bambina incustodita durante il suo viaggio.

La polizia ha trovato la bambina morta in casa, in condizioni di degrado, con coperte sporche di urina e feci. Questo non era il primo episodio in cui la madre lasciava la bambina da sola, in precedenza l’aveva affidata ai vicini per sei settimane. La madre rischia ora una dura condanna.