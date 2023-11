Pfizer fa causa alla Polonia per il mancato pagamento di milioni di Vaccini Covid-19

Il colosso farmaceutico americano Pfizer ha citato in giudizio il governo polacco per il mancato pagamento di 60 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19.

La Commissione Europea ha firmato un contratto con Pfizer per 1,1 miliardi di dosi nel 2021. Nell’aprile 2022, il governo polacco ha chiesto all’azienda di annullare la produzione e la spedizione dei vaccini. Ora la Pfizer chiede 6 miliardi di zloty (circa 1,5 miliardi di dollari) per le 60 milioni di dosi respinte dal governo polacco. La causa è stata depositata questa settimana a Bruxelles. A quanto pare, la prima udienza si svolgerà il 6 dicembre.

“Pfizer e BioNTech chiedono alla Polonia di rispettare i propri impegni riguardanti gli ordini per il vaccino Covid-19 effettuati dal governo polacco, come parte del contratto di fornitura all’Unione europea firmato nel maggio 2021″, ha detto un portavoce di Pfizer, aggiungendo che anche BioNTech, il secondo sviluppatore del vaccino, si unisce ai lavori.

Il ministro della Sanità polacco Katarzyna Sojka ha confermato che il processo “sembra essere in corso” ma che “non riguarda solo la Polonia”: “Si tratta di cause legali intentate a livello internazionale. Tuttavia, qui abbiamo una luce [nel tunnel]. Non siamo soli in questa questione, perché ci sono più paesi nell’Unione europea che hanno un problema simile”.

Nel giugno 2022, altri nove paesi della regione si sono uniti alla Polonia nel chiedere alla Commissione europea di rinegoziare il contratto, lamentandosi di essere rimasti bloccati nell’acquistare dosi di cui non avevano più bisogno. Si tratta di Bulgaria, Croazia, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Romania.