Studio Andrology: Vaccini mRNA di Pfizer alterano “temporaneamente” la concentrazione di sperma

Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista Andrology conclude che l’inoculazione di Pfizer contro Covid (BNT162b2) ‘influisce temporaneamente sulla concentrazione di sperma e sul conteggio mobile totale tra i donatori di seme’, di una percentuale vicina al 25%.

Andrology è una rivista specializzata finanziata dall’American Society of Andrology e dall’European Academy of Andrology. L’andrologia è la branca della medicina responsabile dello studio di qualsiasi aspetto relativo alla funzione sessuale maschile e alla riproduzione. Lo studio, che mira a ‘studiare l’effetto del vaccino covid-19 BNT162b2 (Pfizer) sui parametri dello sperma tra i donatori di sperma’, è disponibile per la consultazione nella Wiley Online Library.

Recenti ricerche rivelano che “un confronto multicentrico longitudinale retrospettivo rivela una temporanea riduzione della concentrazione spermatica a 3 mesi dalla vaccinazione con BNT162b2”, sebbene in seguito rilevi “un successivo recupero”, anche se va chiarito, e questo è un elemento non secondario, che la ricerca ha preso in considerazione solo 2 dosi e non le molteplici dosi consecutive di ‘richiamo’ che sono state suggerite (in alcuni casi ogni quattro mesi) dai diversi laboratori e governi associati.

La ricerca è stata condotta come segue: “37 donatori di sperma provenienti da tre banche del seme che hanno fornito 220 campioni, sono stati inclusi nello studio di coorte multicentrico longitudinale retrospettivo. La vaccinazione con BNT162b2 includeva due dosi e il completamento della vaccinazione era programmato 7 giorni dopo la seconda dose. Lo studio comprendeva quattro fasi: T0: controllo di base prima della vaccinazione, che includeva 1 o 2 campioni iniziali per SD; T1, T2 e T3 – valutazioni rispettivamente di breve, medio e lungo termine. Ciascuno includeva da 1 a 3 campioni di sperma per donatore forniti rispettivamente da 15 a 45, da 75 a 120 e più di 150 giorni dopo il completamento della vaccinazione. Gli endpoint primari erano i parametri dello sperma. Sono state eseguite tre analisi statistiche: 1) modello generalizzato di equazioni stimate; 2) il primo campione e 3) la media dei campioni di ciascun donatore per periodo sono stati confrontati con T0”.

Di conseguenza, si è ottenuto che “misurazioni ripetitive hanno rivelato una diminuzione della concentrazione spermatica del -15,4% in T2 (CI -25,5%–3,9%, p = 0,01) che ha portato a una riduzione del 22,1% nel conteggio totale dei movimenti (CI – 35% – -6,6%, p=0,007) rispetto a T0. Allo stesso modo, l’analisi del solo primo campione di sperma e la media dei campioni per donatore hanno portato a una riduzione della concentrazione e del TMC a T2 rispetto a T0: diminuzione media rispettivamente di 12 milioni/mL e 31 milioni di spermatozoi mobili (p = 0,02 e 0,002 rispettivamente ) nel primo campione. valutazione del campione e diminuzione mediana di 9,5 × 10 6 e 27,3 milioni di spermatozoi mobili (p = 0,004 e 0,003, rispettivamente) nell’esame medio dei campioni”. Anche se in seguito rileva che, nel lungo periodo (T3), c’è stata ‘una ripresa generale’.

Resta aperta la domanda su cosa succede nell’organismo quando riceve successive inoculazioni periodiche. La verità è che il rapporto tra fertilità e vaccinazioni contro il Covid, cosa sistematicamente messa a tacere dai vari ‘fact-checker’ del sistema di comunicazione globale, continuerà a dare alle persone qualcosa di cui parlare.